余慕蓮近半年身體狀況轉差 立平安紙將遺產捐兩慈善機構 (23:32)

87歲的余慕蓮（魚毛）於8月8日向「工業傷亡權益會」捐出部份遺產，在米雪與安德尊見證下舉行儀式 ; 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文發文感謝魚毛。原來當日魚毛連走兩檔，她又將現住的旺角物業於百年歸老後捐東華三院。今晚TVB《東張西望》報道余毛的近況，她於2020年因肺纖維化與血液炎而入住ICU半年，跨過鬼門關，她自言又玩多幾年。近半年她的身體狀況轉差，她決定完成自己的最後心願，處理遺產捐出慈善機構，感無憾了！

魚毛原本食標靶藥治療，最近標靶藥已沒有效用要食特效藥，每月藥費萬多元。她想起幾年前重病入QE半年的日子，躺病牀不能吃東西，說：「現在可能復發掛！」她稱早前到醫院覆診，醫生也要她住院，她知道自己「唔掂」了。她稱已80多歲並不怕死，只求將來去到舒服，她請米雪與安德尊幫她找律師寫平安紙，因為已沒有親人，決定死後捐物業給東華三院。她提到多年來自己也很慳儉，不捨得搭的士，銀行還有些錢，視乎慈善機構需要也捐出。她因為已故曹達華的關係跟安德尊與米雪相熟，有事便跟他們商量。她想低調捐款，不想出風頭，但米雪與安德尊提議將這個善行公開，這是很好的想法，應該告訴大家，讓人效倣並向她表達尊敬，最重要是由她親自送出。

魚毛於71歲退休時，將20多萬長期服務金，其中的8萬元捐到貴州建「余慕蓮希望小學」。她稱捐錢自己開心，又有人受惠，錢財她也帶不走。她稱幾年前大病以為自己會死，想不到沒有死，多活幾年，現在瞓醒便賺一日。她說：「每個人都要死，我希望死得舒服啲，唔好瞓到屁股又爛、身又爛，最緊要瞓喺度，睡醒已經唔喺度。」她決定將財產捐給工業傷亡權益會，因為在新聞中看到很多家庭因工業意外失去經濟支柱，幸好有傷亡權益會幫助。負責人未透露魚毛捐款多少，表示無論多少善款也樂樂接收與感激，她樹立了一個好榜樣，是大愛的行為。

她現住的是1985年以29萬購入的400呎單位，她不想這單位在她死後人去樓空，希望能成為有需要人的避風港所以決定捐給東華三院。儀式後，魚毛說：「了咗我個心願囉，唔係我死咗間屋畀邊個呀？交代了自己想做的事，我都80幾啦，唔知幾時去，咁去咗嗰陣時，間屋咁點呢，現在先安排。」她搞笑說好過畀人呃，看《東張西望》經常報有人被騙。最後她說：「希望你哋記得我，我搞笑嘅... ...靚女唔輪到我，我會帶畀觀眾歡樂。」

（即時娛樂）