《商業電台六十五週年台慶》昨晚(26日)在尖沙咀舉行,在商台工作30年的森美獲頒30周年長期服務獎,他在Ig留言:「大學一年班暑假,排隊參加比賽進入商台,一眨眼,好事壞事,各做了一堆,三十年,繼續為香港服務。本來藍色頭係旺角飛仔造型,副眼鏡變咗阿愁,Never say no,Go with the flow !」

(即時娛樂)