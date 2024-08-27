《紮職3》全港票價最高60元 張繼聰Bosco盼觀眾支持 (14:19)

問到近期有投資電影的Bosco，會否投資開拍第4集？他說：「我小本經營，跟大公司天淵之別。」（柯美攝）

阿聰希望開拍《紮職4》，因拍了三集，大家建立默契和信任，愈做愈好，且現在電影市道欠佳，有戲開，大家都有工開。（柯美攝）

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、林千渟和朱天，昨晚（26日）到長沙灣出席電影《紮職3》盆菜宴。Bosco日前往馬來西亞宣傳電影，吸引大批粉絲現身支持，迫爆商場，沒有同行的張繼聰表示，看到當地宣傳片好墟冚，他也想享受巨星般接待，可惜要拍戲，未能出席。

Bosco指當地宣傳辦得有聲有色，舞龍舞獅，又有很多臨時演員扮社團成員夾道歡迎他們，經過時還大嗌「大佬」，他說：［搞到我似巨星，但我不是巨星，我是演員。」Bosco透露首映出現炒飛現象。

對於阿聰笑言也想感受做巨星感覺，他說：「若電影在馬來西西有好票房成績，就再到當地宣傳和慶功，讓他一嘗巨星感覺。我跟他講笑話反應好，去大馬拍攝第4集，叫《紮馬》。」

阿聰希望開拍《紮職4》，因拍了3集，大家建立默契和信任，愈做愈好，且現在電影市道欠佳，有戲開，大家都有工開。

問到近期有投資電影的Bosco，會否投資開拍第4集？他說：「我小本經營，跟大公司天淵之別。（用自己片酬投資？）我片酬好少。」問到他與阿聰誰較高片酬？阿聰說：「當然他高過我，我是實用型演員。」Bosco指自己可能多過阿聰少許，但對方「密食當三番」。

該片於本周四上映，電影公司宣布全港票價最高為60元，Bosco和張繼聰認為與民同樂，片商和院線願意優惠市民，絕對是好事，希望觀眾踴躍支持。問到票房好，會否派福利？張繼聰不鼓勵，笑說：「要看片種和演員，後生演員可以叫他們派福利，但我入行那麼久，不會受騙，被人拋到浪頭，但我會謝票。」

阿聰指自己和Bosco身為演員，常有作品推出，不能每次都派福利，說：「泳褲派得幾多次？拍廣告腹肌又露過，不知還有什麼可以露，再露可能要露真皮和血管，但太學術性，觀眾都不想睇，唔通露毛...孔或者影張血管相給大家看嗎？太變態了。」

（即時娛樂）