許恩怡披媽媽柏安妮戰衣 出戰武術錦標賽 勇奪4金勁叻女 (16:02)

柏安妮女兒許恩怡（Natalie）入行3年多，自小接受舞蹈與武術訓練的Natalie，對兩項運動非常熱愛，有空餘時間她會自發練習，最近Natalie參加「2024加州國際武術錦標賽」長拳、五步拳、24式太極與自選劍4項比賽，全部奪冠，非常厲害！

Natalie說：「我小學時已經開始學習武術，之後加入校隊。決定參加『2024加州國際武術錦標賽』係好突然嘅，因為已經幾年冇練習，喺好近報名嘅時候，我同老師聯絡，見咗老師一次後，就決定要報名，跟住我就日日喺屋企練習，因為我覺得唔日日練，我嘅體能唔夠好。不過我發現其實有個底，好快就會pick up，我都唔知我原來仲記得啲動作，當要做嘅時候就出晒嚟。」

Natalie經歷這比賽後，體會到太極與劍術博大精心奧妙，她說：「我好喜歡太極同劍，大個咗識得欣賞太極嗰種慢，好珍惜呢5分鐘，等自己平靜落嚟，唔單止對身體好，短短嘅時間入面，仲可以同心靈溝通；而劍我都好鍾意，風格同力量要平衡，同跳舞好似，我會將耍劍比喻成水，剛柔並濟，好有美態。」

能夠一次過4項目奪冠，實在不容易，問到Natalie會否學以致用，向武打電影邁進？她說：「有機會我當然好想做！但係我都驚自己未夠好，其實我打嘅武術同武打片嗰種打法好唔同，雖然嗰種打法我係一路都好想學，希望我武術嘅skill可以幫到我，而電影武打訓練都好重要，最好加埋有靚仔對手，或者成班cool girls就好有型。」

Natalie穿上黃、白色武術服，原來是媽媽柏安妮的武術戰衣，Natalie笑說：「本來媽咪喺疫情前，諗住去新加坡參加武術比賽，但係因為疫情所以去唔到，呢件黃色嘅服裝其實係佢嘅，我就話啱啱好喎！」

Natalie自小是品學兼優，最後2年中學生涯，更獲取學校全額獎學金，但她為追求自己的演藝夢，不惜放棄獎學金而投身幕前。問她會否感到可惜？Natalie說：「完全冇後悔！做演員係我人生裏面其中一個最正確嘅決定，嗰陣有考慮獎學金呢方面，不過我同爸爸、媽咪都覺得，拍戲機會真係好難得，就做咗呢個決定，向前行，唔會後悔同遺憾。入咗行後得到好多，成個生活變咗，係好多人一生都未必會經歷到嘅嘢，我認識到好好嘅人、去到好好嘅地方，接受好多唔同嘅挑戰，真係成長咗好多。」

（即時娛樂）