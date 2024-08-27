馮允謙新歌MV拉隊曼谷取景 挑戰泰國舞者 百年圖書館內又唱又跳 (16:40)

馮允謙（Jay）10月再踏紅館，舉行第3次個人演唱會「the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024」。閉關排練之前，他飛到曼谷拍新歌《無理取樂》MV，邀請當地導演團隊及舞蹈員，在擁過百年歷史的圖書館取景。

這棟圓頂大廳、古典支柱、光澤柚木燈具和書櫃，氣質優雅的圖書館，由意大利建築師Mario Tamagno設計，於1922年興建落成，採用新古典主義風格。平日圖書館所有室內範圍均不能拍照，今次Jay成功申請入內拍MV，實在難得，他非常珍惜。之後移師到一間大學校園取景，期間Jay將走廊變T台，邊行身後不斷爆出紅色紙炮，好有氣勢。

在MV中演圖書館館理員的Jay說：「今次新歌係一首快歌，叫做《無理取樂》。作曲人係我，Matt Chow編曲、監製有T-Ma同埋我、Oscar填詞。《無理取樂》點解？有時讀書或工作好忙、好煩惱、遇到好多狀况，呢首歌就係叫大家放低所有唔開心或者包袱，Let it go，享受呢一刻。」Jay到泰國取景，原來被鄭秀文（Sammi）《心魔》MV啟發，他說：「今次到泰國拍MV，邀請泰國導演合作，之前見到Sammi喺度拍嘅MV好出色、好靚。」

導演曾在外國留學，跟Jay英語溝通，同聲同氣。此外還有8位舞蹈員，他們在圖書館內跳舞，Jay在泰籍排舞師指導下，亦跟隨手舞足蹈。他說：「呢首快歌係需要我有少少跳舞，Dancers跳得好好，我都有郁，最初有少少尷尬，導演團隊同排舞師好好，見我跳舞冇乜信心，就不停歡呼打氣，令我冇咁驚。」Jay與舞蹈員愈見默契，其中一幕Jay在圖書館裏做到「我要爆啦」的感覺，他與舞者向天拋擲紙張，畫面震撼！

新歌《無理取樂》突破Jay過往曲風，他說：「我做過好多唔同類型嘅曲風，今次想做懷舊感重啲，想大家對我有新感覺，放Disco元素入我嘅音樂，今次係一個突破。用咗好多70、80年代嘅Disco感覺，大家聽完希望唔好嚇一跳，係特登造到好舊、Classic同埋模仿Disco曲風。」

為爭取時間拍攝，Jay清晨時半起床，邊食早餐邊化妝，7時多已抵圖書館拍攝，直到黃昏再坐1個多小時車，到大學校園繼續取景。導演原本安排晚上在校園空地拍攝大型舞蹈場面，但天文台預告暴雨將至，團隊擔心Jay舟車勞頓太疲倦，加上天氣不似預期，打算將跳舞場面改為室內進行，但Jay認為室外拍攝效果會更理想，叫導演團隊不用擔心。結果天公造美，整個拍攝時間天朗氣清，直至最後一個鏡頭，拍攝Jay腳踏雨中水氹倒影時，暴雨才突然降臨，令MV在晚上12時許順利完成。

他說：「因為有一個情景需要濕嘅地下，反映霓虹燈光會好靚，既然飛到嚟泰國梗係盡做啦！好開心，今次成個團隊啲人好好，安排好好，拍攝器材都好正，期待呢個好好睇嘅MV。」雖然日夜趕工，但Jay翌日上機返港前，取爭時間到餐廳品嘗地道泰國菜，還在機場買了芒果糯米飯給孖生弟弟做手信，滿載而歸。

（即時娛樂）