同居少女諸事卜｜蘇皓兒鄧月平女神曖昧 貼面嗌有Feel (16:55)

由雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》，正於「黃Viu煲劇平台」播映中。

劇情講述3位性格不同的女生，於同一屋簷下生活，一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找女性真正的需求。劇中Chloe不僅飾演性格「呢啡」、舉止粗魯角色，更與鄧月平出現同性曖昧關係。

Chloe在《同》劇與鄧月平關係曖昧，2人不乏粉紅抱抱、面貼面等親密鏡頭，當中一幕Chloe在球場酒醉、與鄧月平深情近距離互望的戲分，氣氛浪漫；拍攝期間，2人笑言拍到面紅耳熱，有點尷尬，Chloe表示：「圍讀劇本時都有啲面紅，雖然我之前都有拍過同女仔親密戲，但今次呢個好浪漫，醉酒面對面望住對方，有面紅耳熱心動感覺，加上阿平（鄧月平）好靚，我本身都好鍾意欣賞女仔，出嚟感覺好浪漫，成個畫面好唯美，好有日系或韓劇感覺。」

初嘗演較「Man」角色的鄧月平，指自己平時外表雖然女性化，但實際性格屬於「男人底」，未有太大難度，還笑言可以發揮真實性格：「今次係我第2次同女仔親密鏡頭，不過今次較大挑戰，係Chloe比較高，但我角色氣場要高過佢，我盡量調節自己，令自己高度唔高，但氣場要高。」

未知現實生活中，2人可曾被同性追求？鄧月平坦言試過：「我有個由中一到𠵱家都感情要好嘅朋友，我今時今日都話對方中學時鍾意過我，但佢死口唔認，點解我覺得佢鍾意我？當年佢送咗隻公仔畀我，然後眼甘甘望住我、想同我表白。」

《同》劇亦有2人打籃球戲分，對於現實中熱愛籃球的Chloe沒有違和感覺，Chloe表示：「每次工作要打籃球都有少少壓力，近排開工較密，少練波，拍攝打籃球時有啲緊張，希望出嚟效果好，相信自己有少少功架。」鄧月平完全不懂打籃球，接到劇本知道自己要打籃球，才匆匆買籃球回家學打。

（即時娛樂）