陳奐仁為好友開騷 10月辦爵士音樂會 承諾反應佳 16周年騷肌 (18:53)

陳奐仁將於10月5日至6日，假座東蒲胡李名靜體育館舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》。昨日（26日）陳奐仁出席發布會，宣布演唱會門票於明天（28日）公開發售，票價分為港幣$880、$780、$680、$480。

發布會上，陳奐仁與眾嘉賓舉行切蛋糕及祝酒儀式，他還分享今次辦演唱會原因，他笑言有官方及真實答案。他說：「因為Raw Jazz的唱片對我來講，實是太大意義，它是一個好勵志好正能量，突破難關、突破自己及恐懼好故事，大家會拿來參考。

Raw Jazz這張唱片在15年前推出，已經很久了，我為什麼做音樂，因為我想做搖滾明星，我想出碟，但當時唱片公司不肯幫我出，我那時幫人寫歌有少少名氣，儲到少少錢自己做監製，想自己出一隻碟，但又怯，不如出最冷門﹑技術最低﹑我亦喜歡的爵士唱片，就算輸都不會瘀，豈料成績好好，還周圍唱爵士Festival，我好開心。之後我就有勇氣出自己唱片。」

至於真正開騷原因，他笑言全因自己有好朋友想找些搞作，他笑說:「當中有2對夫婦，其中2位曾搞過演唱會，他們又鍾意飲酒，不如搞爵士演唱會一齊玩，今次是一個Event，大家玩得開心，飲完酒又有好歌聽，記憶都會美好些。到時又交到朋友，做生意的朋友又會多了Contact生意好些。這是人生很美好的Idea，如果搞得好，年年都可以搞一個大型Party。」他又指有人問他今次為何不騷肌，他笑稱如果明年辦16周年船P派對，到時再騷肌給大家看。

（即時娛樂）