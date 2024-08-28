反起跑2｜Billy仔哭崩令觀眾心痛 周家怡讚︰流露真摯感情 (12:45)

於《反起跑線聯盟2》中飾演Billy的童星徐立德，在昨晚一集中聲淚俱下，對飾演其媽媽Venus的周家怡說出心事，稱不想媽媽被人搶走。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》結局進入最後倒數階段，周家怡飾演的Venus與潘燦良飾演的李銘基終於走在一起，卻令他們的兒子Billy（徐立德飾）及Martin（植海維飾）不高興，Billy不想媽媽被搶走，Martin亦不想與別人分享爸爸，兩個小朋友最終在訓練營上打起架來。Venus回家後問Billy為何要打人，Billy終於聲淚俱下透露心事。

年紀小小的徐立德拍攝這場戲時真情流露，令不少觀眾感動，拍攝當日更獲現場工作人員拍掌。《反起跑2》導演劉偉恒在Ig公開徐立德這場喊戲的無修剪版本及留言︰「Billy仔感動人心哭崩場面真實拍攝實錄！台前幕後為之心痛﹗」

周家怡說︰「感謝Billy真摯感情的流露，記得你爸媽話當日你拍完戲覺得好開心，因為你做到呢場戲無令大家失望，聽到嗰刻我真係好感動，但其實無論你演出如何，我哋都唔會對你失望。Venus媽媽知道你真係一個好乖好叻嘅小朋友，希望你能夠享受拍攝嘅樂趣，你自己嘅感受比其他人更重要，願你享受每個當下！」

徐立德的家人也在Ig分享片段︰「多謝Venus媽媽，Billy仔好鍾意同你一齊演戲﹗You're my No.1﹗多謝台前幕後所有人，幫Billy仔投入去演呢一幕。多謝寶哥哥，紀錄咗整個過程。」

（即時娛樂）