next

徐濠縈愛分享生活點滴,她日前在社交平台公開在日本旅遊時的照片,疑意外將她與陳奕迅的19歲女兒康堤(包包)戀情曝光,隨即成為網絡熱話。照片中的康堤與一名身形高大的男子在街上漫步,兩人穿上一黑一白的便服,未有親密互動。有網民發現該名男子是日本混血男模Shou Honda,Shou Honda是一名滑雪高手,他曾在今年5月分享與康堤的合照及留言「W24 brought the best memories and people」,近日亦有分享與康堤在沙灘看日落及一同參與戶外音樂節的照片。

(即時娛樂)