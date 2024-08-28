郭富城尾場騷肌被太太叮囑勿冷親 大女返學都捧場冧死人 (15:05)

郭富城（城城）昨晚（27日）舉行尾場紅館演唱會，獻唱《錯愛的呼喚》時解開濕透的恤衫鈕騷肌，引來全場尖叫。他笑道：「我無乜特別健身，驚太瘦，不過睇落都OK。睇就快啲睇，唔睇就冇，唔知使唔使等8年呢？」城城公開多謝太太方媛、兩女兒及歌迷一直以來的支持，他說一直思考如何在演唱會上突破自己，希望這次開騷跟以往有點分別，令觀眾有新鮮感。城城說︰「可能我做得未必夠好，但已盡咗力，希望大家感受到﹗」尾聲時，他熱淚盈眶分享為歌迷創作歌曲《您》的心聲，宣布12月將到台北小巨蛋開騷。

城城騷後受訪，透露兩女兒捧場看得很開心。他說︰「大寶（Chantelle）要返學，我問佢怕唔怕辛苦，佢話唔怕，點都要撐爹哋。真係好冧﹗好開心﹗佢睇咗5場，睇完第一場已經可以成個Rundown背出嚟，好叻﹗佢仲走入化妝間，對我嘅造型非常好奇。我去台北開騷時，囡囡應該放假，所以會帶埋屋企人去。」城城為今次演唱會繪畫了13幅潑墨畫，畫了13張「戲」字和30個「您」字。他說︰「有機會搞展覽畀大家欣賞。今次嘅概念，我只係呈現咗一半。『您』字，我都打造咗3個1米高嘅銅鑄雕塑，但紅館唔畀擺放，希望之後喺世界各地巡迴時，有場地可以展示畀大家睇。」城城稱為免太瘦，今次騷前只健身，沒有減磅。問方媛可有讚他在台上騷肌時好正？城城笑言︰「佢叫我唔好冷親。」

他自言滿意這次演唱會，根據意見作出一些調整後，知道樂迷也很喜歡，他亦因此更有動力做舞台表演。城城說︰「張叔平（阿叔）睇完第一場有啲衫唔鍾意，我第二場都冇著，其實我好鍾意『窗簾頭』，覺得好特別，有卡通人物嘅感覺。其實阿叔叫我可以唔用，但我好想保留，第一次戴『公仔麵頭』時已經好鍾意，因為未做過，所以喜歡，就要嘗試。我覺得自己畀人嘅感覺係勇於接受新事物，如果唔做呢件事去配合件衫，就唔夠ICONIC喇﹗」

（即時娛樂）