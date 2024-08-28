Lolly Talk擂台戰 MeiMei出拳起飛腳擊中Ah Yo奪金腰帶 (16:04)

女團Lolly Talk昨晚（27日）舉行《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃 :「打MEIYO 」擂台對決》，除了唱歌、與觀眾遊戲，練拳半年的曾美欣（MeiMei）和郭曉妍（Ah Yo）更上演3個回合的擂台戰。兩人在擂台上埋身拳鬥，MeiMei多次出拳兼起飛腳，擊中Ah Yo臉頰，Ah Yo沒畏縮奮戰到底。MeiMei最後勝出贏得金腰帶，兩人在台上擁抱時喜極而泣。

MeiMei賽後哭着說︰「我打到腳軟，多謝Ah Yo、教練及Lolly Talk其他成員，沒他們就沒今天的我。我沒想過贏，其實我與Ah Yo都贏了，我們是女團，不會打拳，要接受拳擊訓練真的很黐線，應該沒人會願意接受那麼殘酷和刻苦的訓練。這次令我感受到運動員的辛苦，我們的訓練已不算什麼，要向運動員的專業精神致敬﹗我要多謝今晚來捧場的妹妹，我練拳期間發脾氣，她也容忍，知道我辛苦，沒嬲我；我也多謝媽媽每晚為我煲湯。媽媽本想來觀戰，但我知道她看到女兒被打一定會心痛落淚，因此拒絕她到場。」Ah Yo自覺半年訓練令她變得成熟和堅強，因此贏輸也不重要。她說︰「我要上學及應付女團工作，沒太多時間練習，曾想過退賽，不想有人受傷，很大壓力。媽媽怕我受傷，曾反對我出賽，被我請求後才答應。」

兩女活動後受訪，MeiMei坦言曾擔心會花容受損︰「但教練話要盡力打才對得住自己和觀眾，否則會令比賽不好看。」兩人賽前為減磅嚴格執行飲食，MeiMei透露︰「我比賽前一晚過磅後已吃薄餅，也約好隊友賽後去吃甜品放題和火鍋。我和Ah Yo愛上拳擊，不怕磅數反彈，會繼續打拳。」Ah Yo說︰「這半年養成打拳習慣，多名隊友也一起練拳，不練拳的隊友也有游水和做普拉提。」她們表示下次可比賽翻筋斗。

（即時娛樂）