孫慧雪攜7歲大仔參與賣旗 身體力行教兒子行善 (17:43)

孫慧雪（阿雪）日前攜同大仔Riley參與善導會全港賣旗日，身體力行教導兒子行善。她說︰「我覺得身教很重要，你跟他說『助人為快樂之本』，他未必明白，所以我身體力行，帶他做賣旗義工，略盡綿力，幫助社會上有需要的一群。賣旗除了可以幫到有需要的人，Riley都可以趁着這個機會多接觸不同的人，學習關心社區。每當我見到平日有點怕醜的他勇敢地主動邀請途人買旗，心裏都有說不出的感動，覺得他真的長大了不少。他每次成功獲途人捐款買旗後都會很開心，那份滿足的笑容是無價的！」

阿雪笑指當日「生意不錯」︰「Riley覺得旗紙設計很靚，擔心不夠旗紙用，每賣一張旗紙都有點不捨。我跟他說：『賣哂咪好囉，即係我哋幫到好多人呀！』他才彷彿放下心頭大石，繼續開心的賣旗。街坊們都十分熱情，很多都主動跟我們打招呼，為我們打氣，叫我們『加油』，又捐款幫我們買旗，真的很感謝大家的支持啊！我們很高興可以在暑假完結前，參與這個有意義的親子活動。」

黃梓樂當日亦以童行大使身分參與活動，獲不少途人和街坊熱烈支持。他說︰「我很開心可以透過賣旗，能夠有機會親親我的社區和接觸鄰里，感受大家的熱情支持。希望我小小的力量可以令這個城市變得得更溫暖，讓我們的社區可以好像今日的天氣一樣，充滿陽光和溫暖。」

（即時娛樂）