法證6｜「壞蛋專業戶」Eddie演精神病康復者 靠自身經歷投入角色 (18:38)

無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》昨晚（27日）一集焦點劇情，是關於無差別殺人的精神病康復者焦大衛（彭廸安Eddie飾）、一心想著殺焦大衛為亡兒報仇以致精神失常的方耀海（衛志豪飾）、及與2人毫無關連的超級市場經理李樹權（鄧永健飾），不約而同在鬧市離奇被殺，死狀恐怖。井Sir（袁偉豪飾）等經調查後，認為疑似是無差別殺人事件，但Dr.范（蔡潔飾）持相反意見，認為李樹權死亡涉及仇殺，令案件增添懸念。

昨晚最搶角色，是飾演精神病康復者的Eddie，過往在劇集中多飾演壞蛋或惡霸的Eddie，這次轉戲路飾演無助、徬徨而又內疚的精神病康復者；為了令年邁母親放心及安心，出院後默默承受各界歧視，努力工作但求重新做人，可惜最後遭逢厄運。

Eddie是次撇甩平時飾演壞人的誇張演繹，多了不少內心戲，除了空洞及惶恐的眼神，昨晚向黃宗澤真情剖白一幕，亦演得感人，網民對於Eddie「從良」大表支持，對他再度難逃一死感可惜。

談到是次突破，Eddie感謝鍾澍佳及黃國輝給予機會：「今次真係新嘗試，我都有同佳導講過，得你夠膽用我演非壞人。」談到飾演精神病康復者，曾患情緒病的Eddie坦言，用了不少自身經歷及感受幫助投入及設計角色：「好多年前我有過情緒病，當時有服藥治療，今次演呢個角色，主要靠回想嗰段時間精神狀况，比如唔想見人、唔敢同人有眼神接觸等。」

談到拍攝難忘事，在劇集有N次死亡經驗的Eddie笑言，最難忘是從未試過死得如此轟烈及寒冷：「首先好難忘係個角色被割喉噴到成身血，要搽到成身都係血漿，講真我死就死得多，但死得咁誇張都係第一次；驗屍嗰Part我都好記得，當時係1月，突然氣溫急降得番6度，我要瞓喺凍枱上被解剖，差唔多瞓咗兩個鐘。原來瞓喺凍枱嗰種辛苦，係可以好辛苦，瞓完背脊骨痛咗一日。其實劇組好好，已經攝條毛巾喺背脊，等我接觸張凍枱少啲，但都係好凍，有得畀我揀我，情願周身血漿黐立立。」

問到有否統計過自己為拍劇死過多少次時，Eddie笑言：「真係死咗好多次，收過好多封利市。」

（即時娛樂）