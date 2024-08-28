朱茵現身演藝校友會晚宴成焦點 陳詠燊隔山示愛 彭秀慧自爆因女神入學 (19:30)

香港演藝學院校友會日前舉行20周年晚宴，不少在演藝圈工作的校友也有出席，包括影帝黃秋生、朱茵、黃智雯、彭秀慧、陳詠燊導演、潘燦良與太太蘇玉華等。

彭秀慧在活動上把握機會「集郵」，與朱茵、黃秋生、潘燦良夫婦等合照。她說︰「開心的演藝學院校友會聚餐，因為見到師姐朱茵，我先至諗起中學年代有一次喺髮型屋睇明周見到佢嘅花邊新聞，嗰陣時佢啱啱出道，又有廣告，又有電影，又勁靚，被起底為『戲劇學院畢業生』，孤陋寡聞嘅我先知道原來演藝有戲劇讀，（我以為演藝學院只可以跳舞) ，就咁樣我就決定中五之後要讀drama﹗」彭秀慧透露她在晚宴上對朱茵表示「所以你嘅娛樂新聞係好有價值」，朱茵反問︰「咁我咪改變咗你一生？你嘅觀眾係咪要多謝我？」彭秀慧肯定地回答︰「係﹗」

彭秀慧透露一直被指外表跟黃智雯相似，當晚結識了對方後立刻進行「真人驗證」，發現兩人並不相似，對方很漂亮。她續說︰「原來佢都曾經係drama school嘅同學，我又係唔知﹗多謝任期最長嘅校友會主席陳詠燊帶領住佢嘅執委搞咗今晚嘅聚餐，仲搵咗咁多贊助商，勞苦功高，依家終於成功卸任，交棒 。成晚收到一個信息就係，校友會好需要大家支持同參與先可以營運落去，收到。」黃智雯亦在社交平台分享與朱茵、彭秀慧，以及與黃秋生的合照，她說︰「Thanks for having me﹗戲劇學院的靚靚師姐朱茵、彭秀慧，同大師兄秋生哥，仲見到好多Dance School嘅舊同學。點解我啲同班同學跟N年前都係一模一樣？」

陳詠燊在社交網分享與朱茵的合照︰「演藝晚宴，首度見到紫霞仙子，咁開心，點可以唔集郵。仙子下凡當然不得了，我立即對佢示愛！不過我個人比較內向，點敢向一代女神正面示愛呢？所以我終於第一次對一位美女...向佢丈夫隔山示愛... 」陳詠燊說他當晚請朱茵代轉告黃貫中，說很喜歡他的音樂，希望他可快點開演唱會。朱茵回答︰「好！Rock and Roll never die﹗」

陳詠燊表示︰「由紫霞仙子口中爆出一句咁Rock嘅洋文，成件事即刻好劉鎮偉，啱晒mood。仙子同Band壇教父兩個都正，其實我呢代男仔嚟講，對朱茵姐姐最深刻嘅係...《都市的童話》，我名叫叮噹個樣似蜜糖，當然仲有《逃學威龍2》，仲有《風塵三俠》，仲有仲有『情比金堅』。《反起跑線聯盟2》今個星期結局篇，記得支持﹗」

（即時娛樂）