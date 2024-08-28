港姐2024︱倪樂琳發燒死頂現身 梁嘉莹先拔頭籌奪獎 (19:58)

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今天（28日）於36度高溫下出席戶外活動，（11）梁嘉莹先拔頭籌獲「繆思女神獎」，大熱的（2）倪樂琳身體不適，大合照時已腳步浮浮，影完相後立即衝入洗手間，工作人員遞上紙巾給她抹汗、拭鼻水。

倪樂琳稍作休息後，戴上口罩受訪。聲線沙啞的她表示數天前開始不適，有喉嚨痛、頭痛、咳嗽、鼻水及輕微發燒症狀，出席活動前已吃藥，但未做病毒檢測，希望不會太嚴重。倪樂琳說︰「港姐密集式訓練對身體多少有影響，的確有少少辛苦，但休息時間算足夠，學會時間管理。可能公司錄影廠的冷氣太凍，一冷一熱很易病。我沒想過今日要缺席活動，想盡量堅持，惟有頂硬上。」倪樂琳表示會在活動後看醫生，視乎身體情况才決定會否向大會請病假。她被問到如感染新冠病毒怎辦時瞪大眼說︰「不要嚇我﹗我不太擔心影響之後表現，相信會很快康復，變回精力充沛。今天輸了獎，我沒覺得不值，只怪自己身體支持不到，表現有些吃力。」

梁嘉莹稱沒想過得獎，相信是靠笑容取勝。她欣賞倪樂琳身體不適仍出席活動，自己就不覺得參選過程辛苦。梁嘉莹說︰「我有為比賽收身，只是食得清淡和多做運動，有足夠睡眠，亦有食營養補充品。我最初也不太習慣，有壓力，現在好好多，亦因為今天得獎而增加了信心。」

（即時娛樂）