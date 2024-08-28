余德丞孭Do姐 重現《三人世界》浪漫情節 回味初戀片段 (20:08)

港鐵45周年邀得鄭裕玲（Do姐）與電台節目拍檔余德丞（Dickson）拍攝宣傳片，2人在最新的港鐵車廂中，重現當年拍攝《三人世界》片段。Dickson重現林子祥於《三人世界》中，在港鐵站中背起Do姐的浪漫一幕；李麗珍則在車廂中神還原「來弟」風采，更跟囡囡Annise話當年，傳承地鐵在電影中的「幾分鐘約會」。

Do姐與Dickson大讚港鐵45周年拍攝的宣傳片，勾起滿滿回憶，Do姐說：「還記得當年跟林子祥拍攝《三人世界》時，要等到收站才可以開工，但能夠在站內實景拍攝，才能成就林子祥背我上樓梯的經典一幕。」Dickson續說：「廣告中穿插經典電影，我最深刻的就是《下一站...天后》，事關那時的偶像是Twins，這套戲我入戲院看了3次，再加上我本身住銅鑼灣，我經常聽到『下一站天后』，特別有Feel！」

Do姐說：「雖然我不是上班族，但閒時也會搭港鐵過海，起碼不用塞車，更方便快捷；我更試過刻意坐多幾個站遊『港鐵河』，車廂光猛舒服。」

Dickson同樣認為港鐵是必備的「日用品」之一：「以前每天放學都搭港鐵過海，去火炭練水，最記得以前地鐵的波波扶手，以及光滑座位，小時候貪玩的我經常當滑梯一樣跣來跣去！」

除了難忘人有三急的尷尬事，Dickson最刻骨銘心的莫過於是「地下鐵碰著她」：「實不相瞞，小弟當年第一次拖手仔，正是在銅鑼灣站，當時約了初戀女友在渣甸坊出口等，見面後隨即大膽拖對方手仔落樓梯搭車，港鐵真的陪我長大。」

Do姐與Dickson主持電台節目深受歡迎，2人毫無代溝，Do姐說：「我跟Dickson這些年來一直互相照顧，隨著合作時間增加，默契也加深。」Dickson讚Do姐是好伙伴：「我跟Do姐性格相近，大家甚少講廢話，最緊要一矢中的；同時亦師亦友，偷偷告訴大家，有時Do姐衣服是我挑選的，我們的關係就像互相依賴好伙伴。」

（即時娛樂）