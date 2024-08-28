李麗珍偕女兒神還原《富貴逼人》經典場口 難忘肥姐驃叔精湛演技 (20:26)

港鐵45周年除了邀來鄭裕玲（Do姐）與余德丞（Dickson）拍攝宣傳片外，還有金馬影后李麗珍與女兒許倚榕（Annise）拍攝，兩母女重現經典電影《富貴逼人》片段。李麗珍在車廂中神還原「來弟」的風采，更跟Annise話當年，傳承港鐵在電影中的「幾分鐘約會」。

李麗珍今次神還原「來弟」並表示：「這套電影印象最深刻，我仍記得肥姐（沈殿霞）張開雙手擋其他乘客，讓驃叔（董驃）『入閘』情景，然後驃叔的臉被擠壓在玻璃窗上，2位前輩生鬼演出，百看不厭！」

「連繫相伴」放在母女情上最適合不過，李麗珍說：「作為一個跟大部分香港人一樣趕收工的藝人，我最愛港鐵方便快捷，完全不用擔心塞車問題，拍完戲可以極速回家，爭取時間陪女兒。雖然她已經大個女，但在我心目中永遠是小女孩，最近囡囡開始接觸幕前工作，我也會擔心她若全身投入當藝人會太辛苦，偶爾出活動、拍廣告玩玩便可以，當然最終決定權在她手上。」

Annise坦言媽咪是自己最好的朋友與聆聽者：「有時我們未必到同一個地方工作，但只要出門時間差不多，便會相約搭港鐵，在短短車程中閒話家常，互替對方加油。」她續說：「我現在接到幕前工作，也希望有媽咪陪同才安心，始終自己沒接受過幕前訓練。」

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（即時娛樂）