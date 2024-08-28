亞姐復辦放寛參賽年齡 總冠軍獲100萬獎金 羅霖對亞視又愛又恨 (20:35)

身為前亞姐的羅霖直言對亞視又愛又恨，一直希望這間公司愈做愈好，但過往存在不確定性因素，引致變化很大。（劉永銳攝）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽暨香港賽區》啟動禮，今天（28日）於大埔亞視舉行，邀得羅霖、夏文汐、梁雪瑤、陳綺明、王瑋撐場，大會公布今屆參賽者年齡，放寬至16至35歲，將於大中華區、港澳台區、東南亞區海選及決賽，全球大賽總冠軍得主將獲得港幣100萬獎金。

身為前亞姐的羅霖直言對亞視又愛又恨，一直希望這間公司愈做愈好，但過往存在不確定性因素，引致變化很大。

談到亞姐去年經歷停辦，又停止免費電視平台製作，今年復辦亞姐會否令吸引力大減？羅霖說：「很多人向我了解亞姐選舉的去向，其實亞姐一直在不同地區舉辦，現在變了一個品牌，會透過網上平台宣傳，以前沒有電視播映，就怕觀眾不知有亞姐選舉，現在很多人也不會看電視改為上網，參賽佳麗都可以上網幫自己宣傳，今屆總冠軍有100萬獎金，很不錯，我當年選美有獎金20萬元和一架汽車禮物，不過我沒有車牌，將汽車轉讓套現多30萬元，合共有50萬元。」

2018年亞姐港區冠軍梁雪瑤覺得時間過得很快，選美改變了她的人生，入行後除當歌手，又參與不同慈善活動擴闊眼界。她指亞姐去年停辦，今年復辦將獎金提高100萬元，增加吸引力，她推薦女友人參加，又笑說：「我太早參賽，我當年沒有那麼多獎金，不過可以到韓國及馬來西亞拍攝外景，都是美好回憶。」

（即時娛樂）