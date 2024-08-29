江若琳甫兒子與貓玩耍片段 分享嬲爆經歷 呼籲領養不棄養 (13:13)

江若琳（Elanne）是貓奴，家有兩頭愛貓「糯米糍」及「金寶湯」，數年前更開設了貓酒店。Elanne與丈夫蕭唯展（Oscar）的兒子立鈞（Owen）去年6月出世後，與貓咪一直相處融洽，已經一歲的Owen更會主動逗貓貓玩。Elanne昨天在社交平台分享Owen與金寶湯玩耍時的片段，呼籲各位爸爸媽媽勿棄養寵物。

她說︰「今晚媽咪睇到呢條片，我突然間眼濕咗一下。仲記得好幾年前有位人客放低咗隻貓喺我貓酒店，本身要checkout嗰日同我哋講：『我唔要佢㗎啦，我可唔可以唔嚟接走佢？』當時我哋好大反應問：『點解呢？』佢話因為生咗小朋友，無時間照顧同埋驚bb敏感。嗯，當時隻貓嚟住嘅時候骨瘦如柴，我哋都有問點解？佢話自從bb出世，佢一直都住喺個籠入面，無出過嚟。well，當時我哋話：『以後佢嘅生命交俾我哋，我哋會照顧佢，會幫佢搵個好主人，多謝。』心中當然係嬲到癲咗，然後呢隻貓最後由我老公好兄弟領養咗，而家過緊幸福美滿嘅生活。但唔係隻隻貓都咁幸運，所以我哋兩公婆成日講，米米同金寶係大仔二仔，就算我哋有小朋友都一樣要咁愛錫佢哋，到今天奧雲仔話俾我哋知，從小同小動物一齊大，真係好溫柔好有愛！呢個係入咗血嘅教育！所以好想話俾大家知，寵物同小朋友係絕對可以共存，仲相處得好好﹗多謝你bb，多謝米米金寶﹗而我好希望米同金長命百歲，陪我哋陪bb耐好多好多。領養不棄養﹗」

（即時娛樂）