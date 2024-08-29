反起跑2｜Venus Charles放棄戀情惹網民不滿 周家怡︰可能有第3季呢 (13:56)

周家怡飾演的Venus與潘燦良飾演的Charles，不約而同為了兒子的快樂而放棄跟對方發展戀情，變回朋友關係。（劉偉恒Ig圖片 / 明報製圖）

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》明晚（30日）大結局，周家怡飾演的Venus與潘燦良飾演的Charles，不約而同為了他們的兒子Billy（徐立德飾）及Martin（植海維飾）的快樂，而決定放棄兩人剛開始的戀情，「降呢」變回朋友關係。《反起跑2》導演劉偉恒昨天（28日）已在社交平台發文，預告Charles與Venus始終是「觸不到的戀人」。

Venus在昨晚一集把機票退回給Charles，Charles表示只取消了自己及Martin的機位，但保留了Venus與Billy的機票，叫她不要輕易放棄去外國拜會甜品大師的機會。劉偉恒在劇集播完後再出Post說︰「凡事豈能盡如人意？Sorry Charles and Venus...... Wrong timing !」

Venus與Charles未能一起引來大批網民不滿，紛紛到劉偉恒的社交網留言「搞錯呀！你唔係想拖到第三季呀」、「睇親子劇睇到眼濕，乜料先」、「希望有個完美啲結局」、「我唔想要呢個傳統結局喎」、「呢part睇到反枱啦！成年人怎可以被小朋友嘅感受（一時一樣）牽着鼻子走、自毁良緣呢？角色設定明明話Venus很懂得跟小朋友講道理和溝通，點解呢一刻就唔講道理和溝通，就咁放棄呢？！睇到好嬲」等。

周家怡在社交網分享劇照及留言︰「感謝大家為Venus和Charles着緊，睇到你哋嘅留言，替導演、編劇擔心，Post番幾張Venus同Charles嘅合照畀大家，好好懷緬吓，唔好寄刀片呀，可能有第三季呢﹗集氣﹗」有份拍攝的強尼笑言︰「市面刀片已經斷晒貨。」

（即時娛樂）