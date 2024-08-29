193籃球賽對戰商台DJ 面露笑容 心情未受交通意外影響 (14:44)

903總監唐劍康（當奴）日前在《商業電台六十五週年台慶》上，預告電台將再舉辦籃球賽。《903 AllStar籃球賽》舉行日期未定，兩隊日前已私下進行了一場友誼賽，明星隊成員有張繼聰、MIRROR成員呂爵安（Edan）、ERROR成員郭嘉駿（193），DJ隊成員有森美等，DJ呂珮琳（Elsie）的丈夫曹梓冲（Agent L.）亦有落場比賽，明星隊最後以90比87的成績勝出。

森美昨天（28日）在Ig限時動態分享兩隊人完成賽事後的大合照及留言︰「903同明星隊私底下友誼賽，感謝北角協同中學場地提供。」他更對呂爵安的「正印」阮小儀說︰「Edan最尾三球3分反超前﹗」小儀大反應地問︰「片呢？點解唔叫我去？」

193上周（18日）駕駛紅色法拉利在土瓜灣倒車時撞跌途人，他落車跟婦人交談後駕車離開，27小時後才報警備案。事件連日來在網上引起議論，193因此取消出席時裝品牌活動，有關活動更突然改為閉門不招待傳媒。193至今未曾公開露面，忙於拍攝姜濤與邱士縉主演的港版《無用的謊言》，亦抽空參與了跟903 DJ隊的籃球友誼賽。照片中的他穿上黑色籃球衫與短褲，合照時面露笑容，似乎未受事件影響心情。193亦在Ig限時動態分享以濾鏡拍攝的自拍照，但未透露身在何方。

（即時娛樂）