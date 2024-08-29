ANSONBEAN舉行新碟發布會 女友張天穎攜隊友撐場 (15:45)

ANSONBEAN（陳毅燊）昨晚（28日）舉行新碟《ONE DANCE》發布會，女友張天穎（Jaime）偕女團Beanies其中兩名隊友捧場，更攬住男友的騷肌造型紙牌合照。ANSONBEAN稱為了尋找清晰方向，出道3年才推出首張專輯，碟內的同名歌曲講述愛情和成長，都是他近年的想法，因此要將這首歌送給他愛的人、樂迷及自己，提醒自己要為音樂事業奮鬥。ANSONBEAN說︰「樂壇上有很多優秀的藝人，很多都比我靚仔、跳舞比我叻、唱歌比我好，我要努力證明值得被人愛。一山還有一山高，我想世界各地的人都認識我，這個是我最終目標，我不是貶低自己。」

他透露會到唱片店買3張《ONE DANCE》唱片支持自己︰「唱片以火為題，從玄學角度，『3』字與火有關連，所以我買3張唱片，寓意唱片大賣。我會把其中一張碟送給女友，她也會購買一張支持。」ANSONBEAN稱為拍攝唱片封套而進行地獄式操肌訓練，少食煎炸食物和鹽分。他續說︰「我很滿意拍照效果，10分滿分，作為給自己的成人禮紀念品。 這張照片，證明我做到，因為我讀中學時很瘦、沒自信，常穿T裇掩蓋瘦身材。」問他拍攝前收乾身形時可有燥底發脾氣？ANSONBEAN說︰「有，所以要向所有曾受我氣的人說聲不好意思。我對住女友時都會燥，幸好她沒問題，頂得住。她真是個好女仔，又幫我作歌。我吃白烚雞肉時，她又幫我加爆蒜和葱粒調味。」

（即時娛樂）