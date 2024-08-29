江美儀恨鐵不成鋼 責佳麗「遊魂」陳紫佟知衰淚崩道歉 (16:33)

3位佳麗在浮潛期間要做睇卡牌任務，惟3位佳麗均不諳水性，13號程姜月更不慎嗆倒爆喊，江美儀即落水安慰她。（無綫提供圖片）

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》，昨晚（28日）、今晚（29日）播出新加坡之旅，視后江美儀、港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟Jessie、10號吳芷靖Clary和13號程姜月Dolores玩轉新加坡。

昨晚一集，3位佳麗親自揀選心儀娘惹服飾，並到坤成路彩色屋打卡。之後大家去到聖淘沙遊玩，首先到水上樂園體驗彩虹礁游，3位佳麗在浮潛期間要做睇卡牌任務，惟3位佳麗均不諳水性，13號程姜月更不慎嗆倒爆喊，江美儀即落水安慰她，並教導潛水技巧，程姜月為不拖累拍攝進度，頂硬上完成任務；玩完水後她們接受「堅離地」任務，除了挑戰高空飛索外，還會乘坐SkyHelix離地30米玩空中Q&A，3位佳麗完全不畏高，玩得不亦樂乎。

今晚播出一集，她們乘坐Sidecar遊新加坡，3位佳麗落區為自己拉票。之後她們去到亞洲唯一一間雪糕博物館參觀，最愛吃雪糕的陳紫佟聽到可以任食雪糕，即時兩眼發光。

5人之後去到新加坡著名榴槤甜品店朝聖，江美儀、邵初和程姜月皆是愛榴槤之人，吃得開懷，陳紫佟、吳芷靖對榴槤十分抗拒，但她們都頂硬上吃了一啖，2人吃後面露難色兼飆汗。

旅程最後一站，江美姐以過來人身分，提點3位佳麗：「你哋畀我感覺太依賴人，每次都會提你哋去邊、執好啲妝同衫，因為你哋好似遊魂咁，唔記得拎呢樣﹑唔記得拎嗰樣，係咪咁樣做嘢㗎？」陳紫佟聞言爆喊：「對唔住，我會改善，會再認真啲！」大家即時送抱安慰。江美儀再解釋：「我好想你哋拎冠亞季軍，我恨鐵不成鋼呀！」她並非「百彈齋主」，還會評3位佳麗優點。

（即時娛樂）