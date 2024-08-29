江若琳爆老公Oscar唱歌 囝囝冇反應：可能佢把聲比較沉 (16:39)

江若琳（Elanne）日前接受由薛家燕、范振鋒（阿范）和思敏主持的新城廣播節目《開心大派對》訪問，3位主持人表示已有10年沒跟Elanne做訪問，阿范憶述當年傾起江若琳離開舊公司後，決定北上掘金經歷。家燕姐笑問：「點解掘完金有生煎包食？」

Elanne表示與老公蕭唯展（Oscar）是同期出道歌手，但做了2年，發現自己不適合娛樂圈，於是決定發展生煎包事業，她說：「當年佢（老公）喺上海研發新菜式，咁啱我又喺上海拍戲，大家有機會食餐飯，但純粹係朋友嗰種約出嚟，因為平時食飯係一大班朋友，第一次同佢喺上海食飯，覺得有講唔完嘅話題，我亦好欣賞呢個男仔嘅魄力，傾到間舖都打烊，大家都覺得幾啱傾，約第2日再食多次飯。」阿范接著說：「起碼知道大家係單身先吖！」

Elanne指這就是重點，思敏追問她：「除咗啱傾之餘，有冇諗可以多一步了解？」Elanne決絕說：「冇！冇嘅！冇Feel，純粹係大家心底都好欣賞對方；隔咗幾日就返香港，大家都覺得幾好傾，可能佢本身都有啲嘢，再約我出嚟食飯。」

阿范笑說：「你都有少少啦？唔係又嚟食飯？有冇咁多嘢傾呀？連續傾咗2日，仲傾？幾欣賞都唔使傾幾日吖嘛！」Elanne聞言大笑，家燕姐則說：「咁好開心嘅，呢啲就係天賜良緣囉！」Elanne點頭認同：「係呀，所以要留意身邊嘅好朋友。」

與前經理人公司的合約糾紛官司完結，在這個低潮期，Elanne感恩上天憐憫，最幸運是遇到老公，她說：「喺呢10年，我開展咗自己新一頁，就係結咗婚，佢就攜手陪我度過呢個難關，跟住我嘅小朋友好聰明，喺官司完結之後先出現。」

談到14個月大的兒子蕭立鈞（Owen）很喜歡聽歌，尤其是媽媽的歌聲，Elanne甜笑說：「我成日都唱歌畀佢聽，我就唱《太陽伯伯》，但我發現我老公唱歌，佢冇反應，可能佢把聲比較沉，我就跳晒舞咁，我個仔好開心，每次都聽到拍晒手，好似Fans咁，所以我成日都話，佢係我人生最細嘅歌迷。有次同阿仔返學，突然間諗，阿仔大個之後，我有冇一樣嘢令佢覺得驕傲。」於是Elanne決定重燃音樂夢。

家燕姐笑說：「我好明白江若琳嘅感受，好似我個孫，我一唱《皆大歡喜》，佢就『唏呀唏呀唏呀唏呀唏』，咁細個就已經識，真係好開心，第二日要同佢一齊唱一齊跳。」

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（即時娛樂）