黃德斌現身曼谷《香港電影巡禮》 邱禮濤探索港產片未來可能性 (17:36)

黃德斌、喬靖夫、邱禮濤、卓亦謙及陳慶嘉等，早前出席亞洲電影大獎學院主辦的巡迴放映活動《香港電影巡禮2024》泰國曼谷站及「香港電影‧都市活力」展覽。眾人亦趁機會跟當地大學的傳播藝術系學生對談及到訪電影後期製作公司。導演邱禮濤表示參與這次香港電影巡禮活動，能感受到泰國觀眾對港產片的喜歡，但不敢說這些觀眾在數字上有多少 。他說︰「泰國的60後至80後觀眾看很多香港電影。星馬泰曾經是港產片一個很重要的市場，泰國片商常常來香港買片，但金融風暴後就少了片商買入港產片。由當年起到現在，只有寥寥可數的香港電影在泰國發行。」

監製陳慶嘉分享過去的創作經歷︰「有段時間中國市場認為我們寫的浪漫喜劇不接他們地氣，當時我也很疑惑，不同地方的愛情真的會有不同嗎？ 今年到過不同的影展，特別是在泰國，發現這裏的觀眾對電影中的喜劇、幽默或感動情節，大家的反應都差不多，讓我們相信浪漫和幽默是可以共通的。其實人性本來就是共通，如果能掌握得準確一點，一部電影其實可以走得很遠。」導演卓亦謙在放映後和泰國觀眾分享，表示《年少日記》是他在香港成長過程中很多感受的總和。他說︰「電影情節是虛構的，但當中的情感是真實的。」

協辦單位及活動地點HOUSE Samyan的負責人Chomsajee Techaratanaprasert表示，過去香港電影或以成龍為標誌的動作電影曾在泰國大受歡迎，但它們的熱度在2000年代初就開始衰退，其中牽涉眾多因素，成龍進軍荷李活或許是令其受歡迎程度下降的原因之一。他表示《無間道》三部曲在當地可算是大受歡迎，但它無法讓香港電影延續1980年代那樣高的受關注程度。

（即時娛樂）