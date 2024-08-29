許光漢抽中「內政部公益大使團」 將到特殊教育學校演出 (17:23)

33歲台灣男星許光漢日前（20日）突然低調入伍，至成功嶺替代役訓練班，執行替代役第258梯次基礎訓練役程。據台灣傳媒報道，今天（29日）依訓練期程抽籤服役單位，許光漢上午抽中內政部社會役「公益大使團」，將與6名同梯入營，前往台中特殊教育學校等單位，進行公益表演。

成功嶺上午進行替代役第258梯次役別甄選，有700多名役男參加，許光漢上午8點與同梯拉板凳，在集合場參與抽籤，內政部社會役「公益大使團」開出7個缺額，許光漢抽中入選，預計完成EMT-1初級救護技術及實彈射擊訓練後，將下單位服役。

（即時娛樂）