Alton開工受私追困擾 為團隊發聲：盲目包容解決唔到問題 (18:38)

MIRROR成員王智德（Alton）日前（26日）罕有在社交平台爆Seed，他寫道：「一句講晒：你冇犯法，不過就好冇禮貌同好自私，你而家影響我（同團隊）做嘢呀﹗」不過Alton當時沒有解釋發生何事，不少「蛋白粉」（粉絲暱稱）留言叫Alton不要動氣，有網民猜測事件涉及私追問題。

今天（29日）Alton再在社交平台撰長文回應事件，他寫道：「講多少少免招猜度，好多人劈頭第一句就問我係咪好討厭私追，呢個轉頭先，我想講嘅係個『行為』，而唔係個『身份』。」

Alton憶述有次拍外景經過：「有一次外景，有人就揸住支大炮（鏡頭）係咁喺度影，一開頭有工作人員勸阻，然後收埋咗一陣，隔冇耐又拎出嚟，週而復始。最大嘅問題係影響演員休息（呢一點唔多解釋，相信冇乜人接受到每分每秒可以俾個鏡頭影住，紀錄片除外。）

跟住呢，企到咁埋Roll機又會影到佢（哋），同事們將啲架生左搬右搬已經好辛苦，仲要浪費人力時間過嚟請佢（哋）離開，轉個頭又返返嚟，最慘係我哋追緊日落。

另外一個問題，返到去條片點樣剪？一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。

有人就係睇準你唔敢出聲，越嚟越肆無忌憚，始終佢哋抱住『只想拎到自己想要嘅嘢』嘅心態，耍無賴好容易。私唔私追都唔係重點，你有禮貌、識互相尊重嘅話，行過路過chill下傾下偈，其實我會好開心（喺街度撞過我嘅人應該知）。

上一則threads之後，多少都有啲波浪，不過開得聲就衡量過，只不過我更相信件事係要正視，畢竟面對呢個問題嘅係團隊同大家，唔只係我。呢個年代咁多渠道表達自己，不如講吓個真實情況俾大家聽，俾大家了解多啲，唔好再俾無知控制。」

Alton又自認只是「一個小薯」，他續寫道：「盡人事表達，盲目包容係解決唔到問題，諗下自己可以做啲乜，其實有時候講嚟都係過我自己，講完個世界未必會即刻變，但至少叫自己講過，之後就莫強求，不再回應。加油啦。」

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（即時娛樂）