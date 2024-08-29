盧瀚霆指自己冇拍劇好得閒 聞姜濤新歌零宣傳：涉及不同因素 (21:24)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）﹑邱士縉（Stanley）﹑《全民造星V》香胤宅（Lyman）﹑黃家灝（KC）和田曜誠（Tsoul）等，今天（29日）出席「HKT西九音樂節」發布會，該音樂節將於10月31至11月3假西九文化區舉行。

有報道指姜糖（粉絲暱稱）強烈不滿姜濤新歌《Every Single Time》零宣傳，怒轟公司偏心其他MIRROR成員。Anson Lo表示隊員各自工作宣傳，都交由公司調整和安排，當中涉及不同因素，可能姜濤近期忙拍新劇﹐才沒時間宣傳，相信不存在公司資源分配不公情况，他還帶笑自嘲：「我好得閒！沒有劇拍，但絕不是要去爭劇拍。碰巧夾到時間，才去電台宣傳歌曲。」Stanley亦說：「姜濤近期拍劇拍到連睡覺時間都沒有，所以大家都不要爭，公司資源最好分配在我身上，我近期都不錯呀。」

Anson Lo喜歡在大型戶外場地演出，揚言屆時騷肌演出。談及11月3日是MIRROR的6周年紀念日，Anson Lo指音樂節演出，不會和MIRROR慶祝活動撞期，所以沒有影響，而且兩項活動表演模式亦不一樣。

有報道提到MIRROR成員今年所拍廣告量大幅減少，Anson Lo解釋拍廣告的事，交由公司與客戶接洽處理，他沒有過問。近期有自稱是酒店餐飲員工的網民，不開名盛讚某人氣男團成員用餐時，對員工很有禮貌和有教養，有網民估計是Anson Lo，他聞言承認此事：「好簡單去食飯，沒想過會被公開討論，我當時表現不是好誇張，只是好基本餐桌禮儀，靠平日觀察媽咪待人接物態度，最緊要是識得尊重別人」。

（即時娛樂）