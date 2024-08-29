Lyman自揭已簽約ViuTV 「折骨Ben」趙祥誠沉澱2年復出 (21:45)

大會邀請擔任舞蹈總監的麥秋成，與在場的Stanley、Lyman、KC、Tsoul分享表演環節特色。（林蘊兒攝）

Ben自言已沉澱近2年，不可能一出來就好爆，需要時間慢慢歷練。（林蘊兒攝）

Lyman表示已簽約ViuTV，他又期待跟趙祥誠交流。（林蘊兒攝）

《全民造星V》香胤宅（Lyman）﹑黃家灝（KC）﹑田曜誠（Tsoul）﹑《全民造星III》冠軍趙祥誠和周殷廷等，今天（29日）出席「HKT西九音樂節」發布會。

除盧瀚霆外，音樂節亦邀請女團COLLAR、魏浚笙、周殷廷等演出，MIRROR另一成員邱士縉（Stanley）、ERROR成員梁業（肥仔），與同樣是《全民造星》出身的Lyman、趙祥誠（折骨Ben）、KC及Tsoul，則負責舞蹈項目。

大會邀請擔任舞蹈總監的麥秋成，與在場的Stanley、Lyman、KC、Tsoul分享表演環節特色，獨欠現時獨立發展﹑沒有簽公司的Ben未有上台。

到記者會大合照環節，Ben更是最後一輪才被叫上台，此安排惹來大細超之嫌。Ben對此回應：「可能我的環節較為Free Style，主要是跟專業舞蹈員Battle，與他們表演的環節略有不同。（待遇不同會否有Hard Feeling？）每位藝人情况和心態不同，自己都沉澱近2年，不可能一出來就會好爆，需要時間慢慢歷練。」

Lyman期待跟Ben交流，學對方跳折骨舞，Lyman自爆最近已正式簽約ViuTV，但拒透露合約詳情，預告會拍劇和拍節目。KC和Tsoul亦有興趣跟他們合作，不介意加入粵劇元素化大戲妝跳舞，形容像參加大型舞蹈派對，感覺好玩。周殷廷於11月1日生日，認為在自己生日前後有演出是開心事，但不期望獲贈生日蛋糕，因為收到反而感尷尬。

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（即時娛樂）