《法證VI》收視佳 袁偉豪請劇組食飯 郭珮文盼拓展內地市場 (22:16)

袁偉豪聽到劇集有好成績感滿足，也響應監製鍾澍佳提議請劇組食飯；郭珮文期待拓展內地市場，但只怕輪不到她。（劉永銳攝）

袁偉豪、傅嘉莉、郭珮文今天（29日）聯同劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》一眾演員，到將軍澳出席宣傳活動。袁偉豪獲悉劇集有好成績感滿足，也響應監製鍾澍佳提議請劇組食飯，他說：「使開心錢，無問題，大家完劇後各有各忙，都想約聚會，希望佳導往後能加我一點騷錢。」

提到他在社交平台分享全家福，一家三口各有亮點，熱愛攝影的他儲了不少靚相，考慮辦相片展覽，又發現自己憑攝影專長變得受歡迎。

無綫主席許濤日前召見旗下藝人，詳談未來發展，袁偉豪證實日前與逾200藝人出席會議，聽取主席講解公司上半年業績和未來具體發展：「大灣區是一個重點發展地方，都想保持廣東話製作，亦歡迎同事組團隊做製作，由公司資源配合成就件事。」

袁偉豪直言對未來有點想法，但需要時間配合：「我以前有寫歌、拍MV，幫自己建立不同範疇，現在年過40，覺得是時候跟其他人一起為將來做更多事，我跟譚俊彥搞音樂、度故事很投契，都希望多作嘗試。」

傅嘉莉和郭珮文有份返公司開會，傅嘉莉稱聽到公司有明確方向，因而增加信心，又認為劇集在內地大灣區播放是好事，有助吸納更多粉絲，她說：「我第一次跟主席近距離接觸，還膽粗粗發問，希望劇集裏的角色，能跟相關產品廣告聯乘，做出雙贏局面。」

郭珮文期待拓展內地市場，只怕輪不到自己，她說：「之前做《福祿壽訓練學院》主持很失敗，這方面暫時停一停，其他任何演出也想嘗試，好似我覺得自己在化妝方面有進步，就社交平台分享美妝心得，不過競爭很大。（試唱歌？）我唱歌音準好好，但歌聲不悅耳，要先找老師改善。」

（即時娛樂）