梁釗峰明天生日送大禮 頭獎親自開車送粉絲回家 (14:08)

梁釗峰明天（31日）38歲生日，日前與大班粉絲開派對慶祝，獲粉絲送上以跑步為題的生日蛋糕，蛋糕上有運動造型的Cute版釗峰，以及他其中一次跑10公里的時間記錄。大合照後便到玩遊戲環節，歌迷會特別準備了「2023-2024年度峰心學院年終考試」，題目包括音樂題、喜好題等，測試大家對偶像的了解，釗峰還擔任教授親自改卷。

遊戲期間，粉絲有機會致電釗峰回答問題，他細心地走入房間與場外的粉絲對話。釗峰說：「傾電話係好私密同兩個人嘅事，雖然只係好短時間答個問題，但我都會匿埋去講，好開心可以同佢哋傾電話。」見到大家玩得開心投入，釗峰說：「我同佢哋講最緊要投入同享受，呢個係我人生哲學。你認真做一件事就會覺得好有生命力，投入其中你會有啲得着。好開心可以見大家，同大家玩遊戲，對佢哋了解多咗。」

釗峰準備了3份神秘大獎回禮，他非常緊張表示：「呢幾份大獎，我都被自己震撼到！」3位幸運兒分別讀出獎品，第一位說：「你唔需要沿途歷險，『原圖』到手了」，現場粉絲估中是釗峰的肌肉相。釗峰說：「有一年我甫咗9張相，其中一張係做Gym冇著上身衫嘅相，佢哋成日話放大都睇唔到，我就偏偏唔Send原圖出嚟。有句歌詞係『你繼續沿途歷險，我繼續尋求幸福了』，佢哋『原圖』歷險咗上年嘅時間，呢份獎品就係成張原圖送畀Fans。」

第二份獎品是私約玩桌上遊戲，釗峰表示挑選了自己很喜歡的Board Game，更承諾會跟抽中的幸運粉絲玩。最後一份終極大獎令全場陷入瘋狂，當第3位幸運兒讀出「我得到教授送我返屋企券一次」時，全場尖叫，氣氛高漲。經理人補充：「車入面係會有其他同事喺度。」釗峰笑說：「我好希望送佢哋一程，係一張好暖心嘅『返屋企券』，陪伴好緊要，車佢哋返屋企都幾Sweet。」生日會尾聲，釗峰逐一與粉絲合照，他透露前一晚天光才睡：「忙緊舞台劇排練同埋新歌錄音，今次係同新監製合作，但同佢識咗好耐，差唔多凌晨3、4點先喺Studio走，朝早先瞓覺，但我好樂在其中。生日大家開心就得，我嘅口號係『釗峰生日，大家開心』，大家開心最緊要。」

（即時娛樂）