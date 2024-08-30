留港開餐100強｜趙慧珊怕胎兒小器 扮唔知拍檔林欣大肚 (17:53)

趙慧珊（Aka）與林欣（J Lou）近日接受HOY TV《E-News Headline》主播俞詠文訪問，分享拍攝《留港開餐100強》拍攝點滴，透露因為節目品嘗了很多非常特別的食物。Aka雀躍表示︰「我就食咗田雞，感覺上好特別，但最難忘嘅係嗰隻田雞係原隻上，好似對住你游緊水咁! 我唯有即刻將佢解體咗，好似攞住一隻雞髀咁食，感覺比較好。」 J Lou透露曾吃雞子︰「我夾住嗰嚿雞子嘅時候，連導演都覺得我唔敢咬落去！雞子嘅口感好似豆腐，所以都幾得意。」

她們表示拍攝時最難忘吃非洲菜：「我哋拍攝嘅時候見到兩夫婦一齊經營，但當節目播出時，非洲籍嘅丈夫已經因為癌症過身，但太太仍然秉承住老公嘅廚藝同菜式，為宣揚非洲文化而繼續經營落去，我覺得呢件事好感動﹗」J Lou最難忘就是乳豬全體︰「喺我嘅中式婚禮，我媽咪帶咗一隻乳豬全體嚟我屋企，仲要對眼會閃嗰隻，我老公英國嗰邊嘅家人全部呆晒，所以嗰餐令我諗起呢一個開心嘅回憶。」

腹大便便的J Lou將於聖誕節分娩，她十分期待孩子到來︰「拍攝時，Aka真係好照顧我。我當時仲未公布懷孕消息，但其實佢一早就知，但又唔可以畀我知佢知。我喺廁所嘔完，佢又會過嚟照顧我，呢個姊妹真係唔話得﹗」 Aka和J Lou希望下輯能衝出香港開餐，Aka說︰「我好想J Lou帶我哋去法國佢屋企品嘗美食，但係佢反而想留喺亞洲，因為佢嘅口味比較中式化。我可以帶佢食勻整個澳門，或者去遠啲，葡國都可以！」

（即時娛樂）