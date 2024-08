next

韓國男團Cravity去年7月首次來港舉行演唱會,相隔1年再度訪港,宣布今年10月19及20日,假旺角麥花臣場館舉行《2024 Cravity Fan-Con〈Beyond Your Memories〉in Hong Kong》。票價分1588及888港元,下月11日(三)經購票通(Cityline)及大麥網(Damai)公開發售。

出道5年的9人男團Cravity,早前推出第7張迷你專輯《EVERSHINE》,並演出下月19日首播的韓國有線頻道Mnet競賽真人騷《Road to Kingdom:Ace of Ace》。今次香港演出以 「Beyond Your Memories」為主題,成員表示屆時會與粉絲一起創造美好的回憶。

另一方面,為了慶祝出道15周年,韓國女團T-ARA的4名成員𤨒晶、居麗、孝敏及芝妍,宣布10月7日於澳門百老匯的百老匯舞台舉行《T-ARA 15 Anniversary Fanmeeting》,票價分1688、1288及888港元,9月3日起公開發售,據悉這是她們全球唯一的15周年見面會。

