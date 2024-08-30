賈思樂10月開騷慶祝兩大日子 視胡楓為目標 90歲後繼續唱 (19:46)

賈思樂（Louie）將舉行演唱會，慶祝10月的70歲生日兼入行50周年這兩個重大日子。 2019年，Louie在香港文化中心舉行兩場演唱會，第2場受社會運動影響而取消。接下來的5年，他一直養尊處優，直至好友廖安麗告訴他慈善機構「身前行動」缺乏資金，才重拾工作動力。「朋友知道我開演唱會就開玩笑問『等錢使呀』、『你咪退咗休囉』。除了籌錢，我又貪心想現場逾千觀眾為我唱生日歌。我在演藝界工作50周年，是個里程碑，也值得慶祝。」

2011年，Louie把寓所抵押，騰出資金製作《蝦仔爹哋》舞台劇，現在69歲的他今次沒再這樣做。「大家放心，我沒有抵押層樓做製作費。你以為我瘋了嗎？這個年紀想瞓街麼！」Louie外表年輕，他直言已習慣別人驚訝其真實年齡。除了天生麗質要多謝父母優良基因、每月到醫務所做一次不需要打針的皮膚保養，他認為保持開朗也是維持年輕外表的原因。「我不是愁眉苦臉的人，不會經常抱怨。世界不是永遠都那麼漂亮，我看每件事會多看好的一方面，有需要的就包容或改善，若兩者也不行就放下，這是我的做人哲學。」

Louie希望能像胡楓（修哥）一樣，90歲後仍繼續開騷。「如果我可以一直唱到90幾歲，Why not？我很喜歡修哥與羅蘭姐，他們優雅地老去，我也想像他們這樣幸福，不會說到了什麼年紀就不能玩。我70歲都喜歡玩，我有能力、體力又有朋友支持，不應浪費！」還有數月就踏入70歲，Louie不覺得會有何大分別。「一樣是吃喝、開心，身體可能不及60歲時好，體力變差。不過，人人都會老，幾多歲都一樣開心、享受。做人目的是什麼？和你喜歡的人一起快樂﹗工作時快樂，我就繼續做，不理別人看法，走自己的方向。」

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（即時娛樂）