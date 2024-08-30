賈思樂曾因喪母抑鬱陷情緒低谷 痛苦面對好友離世 (20:15)

賈思樂（Louie）1974年由澳門到香港參加《聲寶之夜》後入行，兩年後因主演《少年十五二十時》而走紅。曾到台灣發展的他既出唱片，亦拍電影做男主角、主持節目，直至有天在台灣接到母親離世消息後跌入抑鬱低谷，不想見人、不肯工作，只想吃東西而暴肥，失去方向。「幸好廖安麗與狄寶娜摩亞知道我需要專業人士幫助，拉我出來見心理醫生。我逐漸返回正軌，但當我想返台灣工作時，已錯過大好機會！如當時有經理人在身邊給我警告，可能情况會不同。結果，我受了很大教訓，之後知道要珍惜機會，能做自己喜歡的事情，至今我仍很感恩。」

在演藝圈屹立50年，Louie工作快樂的同時，也經歷過圈中好友包括劉敏儀、關朝聰、羅文、余綺霞、羅慧娟離世時的痛。「我好樂觀，但面對好朋友離開是最痛的，我救不到他們，再不能見面。我跟羅文是好朋友，大家可能不知道。他是大明星，我是小薯。跟他一起時，他視我為朋友。他到美國登台，我做司儀，他會帶我去美國Disco玩。他患癌症後期不想見人，仍讓我探望。當時他臥牀， 說話2、3分鐘就累得睡了，這是我見他最後一面。」

「我跟余綺霞是死黨，我住第一城時，她跟陳玉蓮會到我家聊天、在客廳留宿、去茶餐廳食早餐。她經歷澳洲車禍後以為大步檻過，想不到後來患癌，而且很嚴重。有段日子，她凌晨出入醫院，都是我接送的。那天，最後一次到醫院陪她過生日，她幾天後就走了。還有我的小天使羅慧娟，我們性格相似，有人說她是『女版賈思樂』。她告訴我患癌時已是第四期，醫生說只有一年命。她的丈夫花很多錢找醫生為她治病，將一年延至兩年，她最後還是離開了。」

欲知專訪詳情，請留意明天（31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）