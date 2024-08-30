丁噹9.21香港開個唱 邀吳若希合唱粵語作品《談戀愛》 (22:18)

丁噹9月21日於麥花臣場館舉行《當我們再一起》2024巡迴演唱會，她預告除有多首經典K歌加入巡演大合唱清單外，還睽違8年再唱粵語作品《談戀愛》，翻唱自今年初發行新專輯中歌曲《最好不要再遇見你》，並邀請吳若希合唱，唱出《談戀愛》閨蜜之間的感情。兩人初次見面一拍即合，吳若希說：「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」丁噹也笑著回應：「我們為什麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情。」

丁噹為唱《談戀愛》下了不少苦功，她表示因為粵語很多咬字發音位置是不同，因此製作人會把比較艱難的拍成影片傳給她，讓她跟著影片練發音，達到最後的完美配唱，苦練結果獲得歌迷認同，留言說：「噹姐的粤語也不錯。」

丁噹與吳若希在MV中飾演閨蜜互相分享感情的近況，「談」論彼此的「戀愛」觀。丁噹飾演感情路一直都不順遂終於遇到對的人，正想和吳若希分享時，對方卻遭逢離婚的低潮期，而「知己」的存在便是可以陪走過各種高山低谷，給予彼此最真心的祝福。吳若希直呼：「劇情反差感很大，但其實閨密生活無論發生什麼事，都會為對方擔心，也會為對方開心。」

現實中，她們亦有談感情觀，丁噹說一看到吳若希覺得好高、腿又美，唱歌很有力量。吳若希亦讚丁噹很會唱，自己經歷很多比賽，也唱了原聲帶，音樂之路跟丁噹很相似，因此很多話題。丁噹開騷前，9月7日下午在黃竹坑香葉道11號，舉辦《當我們再一起》演唱會香港站簽票會。

（即時娛樂）