柳應廷伙拍MC開騷 氣管毛病影響演出 不滿意台上發揮 (15:38)

柳應廷（Jer）與張天賦（MC）昨晚（30日）合作演出首場音樂會，兩人在台上聊天時稱《全民造星II》結束後，大家均各忙各忙，期待能再合作已很久。Jer說：「之前為MC演唱會擔任嘉賓，惟合作未夠喉，今次能一起開騷，終於有真正的音樂交流，很開心﹗」MC表示舞台加入膠囊裝置，似營造成精神病院。他笑說：「Jer是我幻想出來的人類，陪我一起癲的﹗」Jer取笑MC在場館內跑來跑去親近觀眾，順便當操體能，現在跑得很快。兩人演繹對方的大熱歌《狂人日記》、《小心地滑》，MC邊唱邊吃棒棒糖，Jer又表演打太鼓，向觀眾送驚喜。

他們騷後受訪，MC說兩人久未合作，最初有點生疏，綵排後培養出默契。 他們這次合作開兩場騷，MC希望可「添食」，惟擔心體力未能應付。Jer說︰「我今天狀態麻麻，不知是否轉天氣，覺得氣管差，加上心情緊張，不太滿意自己的發揮，希望能在尾場前找方法潤喉。」MC稱開工會帶備「喉嚨急救箱」，他說︰「剛才表演時吃糖，是個舞台效果設計，想增加玩味。那是潤喉糖，會派一支給Jer。」

穿厚身衫表演的MC熱到爆汗，他自言一向大汗，而且上落台換衫趕急，跟服裝無關，下次考慮赤膊騷肌。Jer也期待配合歌曲展現身材線條，他直言飲食上不夠節制，未敢跟MIRROR隊友邱士縉鬥健碩。第29屆釜山國際電影節公布提名名單，江𤒹生（AK）憑劇集《打天下2》角逐「2024亞洲內容獎及全球串流作品獎」最佳男新人，Jer祝福AK能勝出，說自己與MC也有興趣演戲，希望能多線發展。

（即時娛樂）