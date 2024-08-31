鄭伊健拒返無綫拍劇 自詡時運高聽不見網民批評 (16:21)

鄭伊健昨晚（30日）出席新車發布會，同場藝人還有楊偲泳、張文傑及陳慧珊。伊健談到近日和太太蒙嘉慧回港時，稱兩人因工作回港，並非傳聞中的避天災。對於被網民指慳家與太太吃魚蛋粉及兩人均「走樣」，他說︰「（食魚蛋粉）好正常，無論搵幾多錢，食到香港特式食物已經好開心。（網民批評）冇咩所謂，人會隨時間改變。把口喺人哋度，唔關我事。我就聽唔到，時運高﹗大家都執吓相至擺上網。」伊健表示蒙嘉慧將回日本工作，他就要為電影配音及宣傳首次台灣演唱會。

近日網上流傳宣萱公開稱不滿無綫重用經常遲到歌手的舊影片，片段中的伊健聽到宣萱所言即拍手贊同。伊健說︰「我記得呢件事，係事實﹗當年我剛剛由演員轉做歌手，但仍要遵守演員規律。點解我拍手掌呢，就係因為我得唔到益處，受苦嘅係我﹗不過，就算有呢個特權，我都唔會遲到。就算係師父羅文，佢都係永遠有早冇遲，所以我都唔會要其他人等我。」無綫近日深宵重播《隨時候命》，伊健笑言︰「 聽到有人話好睇，我奇怪點解依家至覺得好睇。黎諾懿想我回巢拍劇？唔好喇，拍劇好難得建立到友誼，我同佢依家仲經常一齊食飯。不過，佢喺呢套劇認識我，就連累佢一世，我教識佢好多唔好嘅嘢！」

楊偲泳稱最近少見男友張振朗，她被問到兩人如何維繫關係時說：「我通常同工作伙伴維繫關係，平時見到佢喺電視廣告或劇集出現，大家現時都係專注事業發展。」偲泳透露近日再做姑姐，很享受教侄仔做百厭事，未想當媽媽。

（即時娛樂）