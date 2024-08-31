車銀優現身活動 過千粉絲迫爆商場 一句廣東話冧爆Do姐 (18:13)

近日來港的韓星車銀優今天（31日）出席咖啡品牌活動，吸引過千粉絲企滿商場6層樓。身穿黑白色套裝的他以廣東話向現場粉絲問好，又向他們派心心、玩遊戲及大合照。他感動每次來港也獲大批粉絲熱情支持，未來會繼續努力。鄭裕玲（Do姐）擔任活動司儀，她教車銀優說廣東話，因對方挨近時四目交投地說的一句「我最鍾意你」而冧爆。Do姐笑言︰「坐咁近，要有啲定力先﹗」

車銀優自言每天也喝咖啡，覺得香港的蛋撻跟咖啡是絕配，又說如有機會也希望演咖啡師角色。他表示無論平日工作有多忙，都會抽時間做運動。Do姐聞言讚他身材比之前健碩，車銀優答︰「這是我努力運動的成果﹗」車銀優曾多次來港，他讚香港夜景美麗，希望有機會來港觀光。談到工作，他表示剛推出新歌，在芬蘭拍攝的綜藝節目將於年底推出，電影和電視劇則在準備中。

Do姐稱6年沒見車銀優，覺得他成熟長大了，身形比從前弗，但依然靚仔。Do姐說︰「今次是我第3次見他，雖未有機會合照，但見面已很開心。他的廣東話很叻，他靚仔，而且是學霸，希望邀請到他上我的頻道做訪問。合作拍戲？不好，太辛苦了﹗我現在只做主持及電台節目，較適合我，舒服一點。」談到車銀優對她說「我最鍾意你」，Do姐直言好冧︰「他雙眼水汪汪，我叫他對粉絲說，他卻靠過來望住我，真的很開心﹗」

（即時娛樂）