唐詩詠否認與陳凱琳不和 方力申獲全方位藝人獎 (22:16)

《ACE Face Of Hong Kong Star 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》今日舉行，林保怡與伍允龍奪最耀眼男演員，伍允龍主演電影《九龍城寨之圍城》獲最耀眼電影；最耀眼女演員是謝安琪與王丹妮，而謝安琪主演ViuTV劇集《法與情》贏得最耀眼電視劇。最耀眼全方位藝人是方力申與唐詩詠、最耀眼新星是林愷鈴。王丹妮因有工作在身未能出席，黃秋生與陶大宇擔任頒獎嘉賓。

林保怡得獎感開心，他演出電影《白日之下》有很大迴響，令他有機會入圍金馬獎和金像獎角逐獎項。他剛完成無綫劇《刑偵12》，手上有數個劇本，繼續拍些好戲給大家看。

伍允龍認為自己得獎是《九龍城寨之圍城》台前幕後的功勞，該片為他帶來很多機會。他拍電影《運鈔車大劫案》發生意外腳部受傷，他指康復得不錯，上周已返內地補拍結尾戲。

謝安琪自言很少拍電影和電視劇，去年推出電影《4拍4家族》和劇集《法與情》即有提名及獲獎很開心。她笑說：「心裏面沾沾自喜。」她有電影接洽中，希望未來有更多演出機會。她原本渴望演「筋肉女」，但沒天份，又怕弄傷腰部打消念頭，笑言還是演有型的事業型女人好了。

方力申獲全方位藝人，他指自己初出道已是全方位藝人，運動員、學生和藝人三棲。現在很多藝人都全方位，最重要勇於嘗試，不怕失敗。唐詩詠認同，她離開無綫後作出不同嘗試，做網台主持和創作動畫片，未來希望做舞台劇。她感謝方力申答應擔任其網台節目嘉賓，訪問時有問必答，連尖銳問題都不抗拒。說到她早前出席監製王心慰榮休宴，被指未有上載鄭嘉穎太太陳凱琳的照片惹不和傳聞？她否認，叫大家不要那麼敏感，她和陳凱琳有傾偈，但沒合照，所以才沒有照片分享。

黃秋生頒最耀眼女演員和最耀眼電影獎，他早前在台灣透露因膽固醇和血壓過高，被醫生指不做手術可能會死，他說經法國老師介紹一種飲醋方法及做運動減10磅後，身體已沒大礙，但最近牙痛和鼻瘜肉，要看醫生趕快醫治，因他稍後赴加拿大拍電影，譚耀文有份演出，電影由幾個故事組成，他演的故事講述移民華人，會在當地拍兩星期。

（即時娛樂）