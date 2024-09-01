周慧敏澳門舉行首站巡迴演唱會 宣布最後一次開大型個唱 (16:09)

周慧敏（Vivian）昨晚（8月31日）在澳門倫敦人舉行《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》的第1站演出，以歌曲《自作多情》及連串快歌作揭幕。她向歌迷打招呼︰「剛才啲快歌好似帶番我去90年代，諗番第一次個人演唱會《94美的化身演唱會》，自己當時跳舞似機械人。不經不覺，你哋就跟我30年！我見到觀眾唔止有80後、90後，仲有00後小朋友，歡迎你哋一家人嚟睇我個騷。呢30年人生，充滿意想不到嘅事，真係冇諗過自己仲企喺舞台上。我要送呢個騷第一首慢歌《台下女主角》畀我人生第一位支持者，我天上嘅媽媽！」

唱完《肋骨》後，Vivian表示2009年是其人生轉捩點，她在那年成為人妻及基督徒後，把自己的一套生存之道放下，逐步放下強悍性格，把自己「縮細」後發現有很多不足。Vivian說︰「 好多時人哋將我哋（藝人）放到好大，唔係一件好事。我放低『我』字後，反而睇到自己好多不足，放下執著，誠實面對自己，我學識接受自己有好糟糕、好軟弱嘅時侯，順服於我所有景遇之中。我開始發現，一直喺我頭上嘅光環，冇能力再綑綁我啦！我被釋放，得到真正嘅自由，所以我唔係女神，只係一粒好細嘅鹽，有時會發吓光嘅阿V，好嗎？」

Vivian回憶曾遇過很多「天使」，已故巨星張國榮（哥哥）是其中一位。她說︰「《如果你知我苦衷》係哥哥寫畀我，佢係我一個肩上天使、扶持過我嘅前輩，我永遠感激佢﹗歌迷都係我嘅天使，多謝你哋守護我﹗」Vivian請出表演嘉賓，與她一直互相守護的同行者黃劍文出場，兩人合唱《流言》、《情未了》及《知己》3首歌。Vivian昨晚在舞台上，首次演奏《貝多芬月光奏鳴曲 : 第一樂章》。她說︰「其實我喺2022年聖誕節錄咗第一首鋼琴演奏曲，我好開心，今晚想彈《貝多芬月光奏鳴曲 : 第一樂章》畀大家聽。 我彈琴唔叻，如果冇自己舞台，好難有機會公開演奏，所以我要好好彈一次！」

演唱會尾聲，Vivian突然宣布今次是她最後一次個人大型演唱會。她強忍淚水表示︰「 今次巡演，我同自己講要用最純綷嘅心表演、為愛我嘅人唱歌。人生去到唔同階段，追求同需要都會有好大改變。今次呢個巡演，每一場都係倒數時間，今次應該係我最後一次個人大型演唱會，因為我覺得時侯差唔多喇，要專注照顧自己身體、家庭。我啲貓仔都唔細，我想多啲時間陪貓仔，同先生（倪震）有更多共處時間，你哋應該理解，係咪？」台下有歌迷傷心落淚，大叫「 唔可以」。Vivian安慰道︰「我唔會唔工作。只係想有多啲時間調節自己。時間好快，錯過咗就錯過咗，好似今晚咁，好快就過。」Vivian唱出最後一首歌《最愛》，之後在歌迷「安歌」下再出場唱出《天荒愛未老》等6首歌。

（即時娛樂）