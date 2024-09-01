柳應廷張天賦尾場音樂會改歌單 後台拔足狂奔鬥短跑 (17:40)

柳應廷（Jer）、張天賦（MC）昨晚（8月31日）合作演出尾場《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》，兩人演繹多首高難度作品後，MC說︰「最後一場喇，希望我同Jer唔留力之餘，大家都唔好留力，唔好吝嗇你哋嘅掌聲同歡呼聲。」Jer事先張揚︰「大家有福喇！因為今晚嘅rundown係唔同嘅，頭場比較多MC嘅歌，今日就比較多我嘅歌。我都好期待MC唱我嘅歌 ﹗」現場設有主舞台及副舞台，Jer與MC在音樂會中段演繹《狂人日記》、《小心地滑》等歌曲後，要極速由副舞台跑回主舞台繼續演出，以免影響現場節奏與氣氛，結果齊齊在後台拔足狂奔。MC笑言︰「我們像進行短跑比賽一樣﹗」

鬥妖之後，Jer與MC演繹多首R&B歌曲。Jer說︰「我歌單入面冇R&B嘅歌，但今次合作完就想做番隻。其實我揀Jay Fung（馮允謙）嘅歌，都係我好鍾意嘅。我由細到大，都鍾意聽方大同嘅歌。」MC自言是方大同粉絲：「記得我啱啱去到外國，未有朋友仲係宅男嘅時候，喺網上發現方大同嘅歌，跟住就好鍾意佢。」MC、Jer唱出方大同的《愛愛愛》。音樂會兩度安歌，Jer、MC落台與粉絲們零距離接觸，與他們握手、自拍、派心，又唱出《世一》、《大海少年》、《老派約會之必要》及《反對無效》等歌曲。

（即時娛樂）