破‧地獄｜黃子華到殯儀館實地拍攝 夜闖殮房通道開工 難忘「色香味」感覺 (12:23)

由許冠文（Michael）和黃子華主演的英皇電影《破．地獄》，將於11月14日上映。兩代影壇笑匠Michael和黃子華，相隔32年再度合作，破格演出香港影壇首部以殯儀業為題材的作品，為深入了解及配合電影中的劇情，事前做足準備，熟習殯儀大小禮儀，包括為先人執骨、化妝、誦經儀式等皆親身上陣。萬國殯儀館更首次借出場地拍攝，令電影更加真實地呈現殯儀館內，鮮為人見的一面。

黃子華為演出其中一場進出殯儀館，為先人處理殯儀服務場面，深夜時分勇闖殮房通道拍攝。由殯儀館地下車庫運送紙紮公仔，至深入殮房作準備等過程，無論氣氛及節奏皆演出自如，導演也讚子華在陰森環境下，演出淡定流暢，輕鬆得來也配合現場氣氛。

黃子華首次踏足殯儀館拍戲，坦言是難忘經歷，他大開眼界說：「若不是拍這部電影，我根本不會在義莊和殯儀館這些地方出入，尤其是身處義莊，你會感覺一陣陣的清涼，雖不至於山明水秀，也看不見山和水，但你會感到那一份靈氣和陰涼，一處休憩地方的氣氛。身處殯儀館拍攝更是難忘，因為進出的地方，並非大家平時所見的禮堂，而是深入殮房通道拍攝。完成這場戲後，我可以想到3個字『色香味』，來形容今次個人難忘感受。另外，今次殯儀館無條件首次借出實景拍攝，深信是感受到我們這部電影，認真看待殯儀業的態度及誠意，所以感謝他們的幫忙。」

導演在處理一些殯儀專業字眼和禮儀上，亦很小心與演員溝通，以表示對這行業的敬重，也感激殯儀館首次答應外借給電影拍攝，對他而言也是一次難忘的經歷。而他跟黃子華在現場親身體會殯儀館氣氛時，也不禁透露今次場地答應外借，或多或少因為「黃子華」！黃子華聞言則笑而不語，他雙手合十感謝天地。

（即時娛樂）