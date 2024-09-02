雲浩影學習獨立離家自住 拍MV喝住家湯 淚腺失守爆喊 (12:31)

雲浩影（Cloud）昨日推出全新派台歌《引我笑》，由Yungie作曲、黃偉文Wyman填詞、編曲Nic Tsui和黃兆銘、監製徐浩。今年初，Cloud首次出外獨居，經歷無助和孤單痛苦，與新歌MV故事相似，當Cloud拍攝一場戲喝下媽媽靚湯時，打開湯壼她一秒爆喊，原來都是導演窩心部署。

MV故事中Cloud渡過孤單又狼狽生日，匆匆回家時發現門鎖壞掉，想找「男友」求救時，才想起經已分手，等待開鎖師傅上門期間，她獨坐在屋外地上吃蛋糕和Pizza。成功入屋後，朋友邀請出外開party都無心情而拒絕，然後她翻開童年生日會舊照、對著窗發呆。當她喝了一口媽媽給她的愛心靚湯，再看到媽媽在生日利市封上寫的「生日快樂」時，Cloud終於崩潰，哭成淚人。

導演阿Sheng預先打探Cloud最喜歡媽媽煲的「番茄豆腐湯」，Cloud說：「導演出動佢媽咪，特登要求佢煲呢款湯，當我打開保溫壼，聞到熟悉嘅香味，好感動，係屋企嘅味道，喚醒咗一啲回憶！」她表示只要與她在乎的人，有關的事情都會令她落淚，同時她笑點亦很低，無聊事也可笑一餐。

Cloud說：「我同MV導演討論時，發覺都市人，尤其是搬出嚟獨居，真係會home-sick（思鄉病），而呢件事真係發生喺我身上。今年初，我第一次嘗試自己搬出嚟住，體驗獨立生活，發覺一個女仔要處理好多瑣碎嘢，真係幾吃力，原來平時喺屋企有Daddy媽咪照顧晒呢啲事。」

籌備MV拍攝時，曾經考慮邀請Cloud的媽媽演出，但最終沒有。Cloud說：「我諗問媽咪，佢會開心答應，因為媽咪都有做幕前小夢想，但我覺得喺媽咪面前做戲，感覺怪怪的，係我過唔到心理關口，我覺得佢一定勝任。拍攝期間我有一刻後悔，當時有諗過，如果媽咪在場同我一齊拍就好啦！」

（即時娛樂）