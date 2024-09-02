陳甜甜盼跟黃宗澤神拍愛情片 被爆睇「粵劇」學廣東話？ (13:54)

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》今晚（2日）播出香港篇，兩位港姐師姐高海寧（ 高Ling）、謝嘉怡（Lisa）聯同賴慰玲，帶領3位來自不同地方的參賽佳麗包括：來自河北的9號陳甜甜、來自加拿大的11號梁嘉莹和來自荷蘭的14號楊梓瑤，遊覽香港。

上周五播出的一集，高Ling帶師妹到大澳親親大自然，她們大開食戒品嘗大澳名物「大大粒魚蛋」，之後再坐船出海睇中華白海豚，3位候選佳麗看到海豚，興奮得拿出電話拍照留念。高Ling和3位師妹親手製作貝殼紀念品，閒談間講到最怕問答環節，高Ling大表認同：「當時最驚就呢個環節，個腦係一片空白，但咩都好最緊要記得笑！」

9號陳甜甜只用了2星期學習廣東話，有明顯進步，11號梁嘉莹陳甜甜用功練習：「佢睇粵劇睇到凌晨2點。」高Ling聞言好奇陳甜甜看「大戲」練廣東話，但梁嘉莹所指的「粵劇」，其實是指粵語劇集，鬧出笑話。

Lisa帶3位佳麗到訪電視特技班，體驗拍動作戲，找來女特技人慧慧和龐景峰教導她們吊威也和揸槍動作。楊梓瑤最大膽，吊威也從高處跳下來亦毫無懼色，更在空中Chok甫士，非常叻女；陳甜甜和梁嘉莹則比較細膽，跳下來前嗌到七彩，幸好最後都能完成任務。

Lisa帶她們到地道茶記食蛋撻飲奶茶，眾人提到網上看到不少Haters留言，楊梓瑤坦言曾被指鬥雞眼而感不快，Lisa向師妹傳授高EQ應對方法：「咁你照鏡覺得有冇？你覺得冇，咁點解你要care人哋，嗰個人唔識你，得你先知道你係咩人！」

今晚播出一集，3位候選佳麗化大戲妝｜體驗粵劇文化，梁嘉莹化了花旦妝並學習耍槍，她說：「啲衫同頭飾好重，好難郁，唔夠半個鐘個頭已經開始痛。」話雖如此，她仍落力練習，賴慰玲大讚：「睇到你好熱愛呢個造型，你好認真咁做到最好，好欣賞你。」楊梓瑤則反串做小生，其英姿獲高Ling大讚：「佢好做到嗰種英氣，無論聲線、眼神，成個動作都有男子嗰種氣質。」

製作組準備Gin酒送給3位佳麗，兼大玩真心話大冒險，問到會選擇哪位男演員合作拍愛情劇？陳甜甜含羞答答說：「黃宗澤，鍾意佢靚仔！」楊梓瑤透露家中比較傳統，有重男輕女的情况，不禁失聲痛哭。

（即時娛樂）