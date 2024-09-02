聖山石陣埋思念 廖慧儀哽咽「我放低咗」 胡美貽悼亡父泛淚 (14:48)

陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯《港女野人》後，再為觀眾攀山涉水。（無綫提供圖片）

一行人來到石堆陣，導遊Jesse解釋類似一座紀念碑，毛利人會在石陣上放下一塊石頭，悼念或放下心中縈繞的人。（無綫提供圖片）

一共17集的節目《港女野人奇異記》，本周一至周五晚上8點半TVB Plus播映。4位港姐出身的陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯《港女野人》後，再為觀眾攀山涉水。今輯《港女》跳出香港，遠赴新西蘭挑戰各人體能極限，引領觀眾欣賞景色之餘，同時感受毛利人文化，節目由吳浩康（Deep）感性導航。

本周旅程集美景、驚險、感人及香艷於一身，4名港女野人以素顏出鏡，行程包括行毛利人的聖山Mt. Tarawera，全程只有3.5公里，需時2至3小時，但當中一段約150米落坡路，鋪滿碎石且非常陡峭，跟地面差不多成直角。4名港女在聖山途中的check point集天地靈氣作冥想，過程感人。途中她們經過Taupo，一個以天然溫泉聞名的地方，4名港女會以三點式泳衣出鏡，最抵死是攝製隊將她們睡醒素顏樣大公開，Honey又被踢爆有鼻鼾聲。

今晚（2日）一集，她們由香港出發到新西蘭。首站挑戰的新西蘭原住民毛利人的聖山Mt. Tarawera，是毛利人酋長過身後長埋之地。不過在到達聖山之前，備受的山路考驗，連最硬淨的Honey亦暈車浪，差點要出動嘔吐袋。來到起點會合兩位導遊Jesse及Hare，首站行程全長3.5公里，需時約2至3小時，但最大挑戰是一段接近垂正的下坡路，山勢陡峭且鋪滿碎石，4名港女野人起先還以為導遊開玩笑，知道是事實後，她們雖然身經百戰，但仍面露難色，但行程始終要開始。

明晚（3日）她們正式挑戰聖山，Jessica話難度在於山路碎石多，幾次差點跣腳，Honey提供秘訣說︰「（腳）擘大少少，慢慢行」，果然奏效。一行人來到石堆陣，導遊Jesse解釋類似一座紀念碑，毛利人會在石陣上放下一塊石頭，悼念或放下心中縈繞的人。

Jessica受訪時表示︰「唔知係咪畀毛利人嘅文化影響，啱啱係搵咗一嚿好似雲嘅石，似天上啲雲。」接住她語帶哽咽的說︰「其實想同對方講我都放低咗...」Nicole感性表示以手上石頭，代表亡父在心中份量，她眼濕濕的說︰「我擺最大嚿喺度，因為我覺得父親好重要。」

（即時娛樂）