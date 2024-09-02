9月韓劇攻略｜《好搭檔》池承炫變渣男 《于氏》劇本改足90次 (15:45)

Viu Original《完美的家族》（左上）、《好搭檔》（右下）和《凌晨兩點的灰姑娘》（右上）即將邁向高潮。（大會提供）

Viu Original原創韓劇走勢凌厲，其中《完美的家族》、《好搭檔》和《凌晨兩點的灰姑娘》邁向高潮。

韓劇《完美的家族》講述孤兒崔善熙（朴柱炫飾）被崔真赫（金炳哲飾）和河恩珠（尹世雅飾）夫婦收養後，一直過著幸福美滿的生活；直至她捲入朋友京浩（金永大飾）的死亡事件，相關人等不是失蹤，就是葬身火海，圍繞她的黑幕，也被逐步揭開，一個完美得可怕的家庭即將崩塌。

除了金炳哲和尹世雅第2次做拍檔，朴柱炫與金永大也是繼古裝劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後再度合作，朴柱炫指2人默契佳：「我和永大成為了好朋友，這次他從韓服換成校服，讓我覺得我好像重生了。」

韓劇《好搭檔》講述最強國民離婚律師車恩京（張娜拉飾）和新晉律師韓宥利（南志鉉飾）在一次又一次的磨合中，漸漸成為最佳拍檔的故事。劇中車恩京慘被丈夫金智尚（池承炫飾）背叛，讓不少觀眾看得牙癢癢；近日電視台乘勢發布一則池承炫代替渣夫公開道歉影片，引發網民熱話，池承炫人氣急升！他受訪時表示：「其實智尚很愛惜妻女，他總是支持着成功的恩京，但是他也因此愈來愈疲憊和孤獨。」

愛情韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬飾）與愛情至上的柱元（文相敏飾），本來是對感情穩定的愛侶，某天允瑞得知柱元的真正身分是「富三代」後，竟爽快收下柱元母親給予的紅包然後狠飛男友，逼使柱元立即展開求愛大作戰！ 不少觀眾大讚申鉉彬和文相敏CP感十足，加上文相敏完美演活年下男的可愛感覺，為劇集生色不少！

《于氏王后》以高句麗時代為背景，講述國王（池昌旭飾）意外駕崩，于氏王后（全鐘瑞飾）來不及哀悼丈夫之死，就要解決面臨廢位的重大危機，宰相乙巴素（金武烈飾）、三王子（李洙赫飾）以及王后的親姊姊于順（鄭柔美飾）無一不對王位虎視眈眈；暫時掌握權力的于氏設法在24小時內將設立新國王，維持政局平穩，權利鬥爭一觸即發！

《于氏王后》雲集多位實力派演員共同演出，導演鄭世教透露劇本早於2011年便已經著手準備，只是一直等待拍攝時機：「這是我在擔任《終極武器》副導演之前就寫的作品，但後來決定改為以OTT電視劇形式製作，所以才會推出8集。正如大家所知，關於于氏王后的歷史資料並不多，我也很好奇為什麼這個女人會當了2次王后。」編劇李炳學更透露，《于氏王后》在3年半內重寫90次，他說：「每集的結局和開頭都非常精彩，對此我感到很自豪。」

（即時娛樂）