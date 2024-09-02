吳君如陳可辛譜「手機情緣」 親揭跟Peter相識經過 (17:01)

吳君如和陳可辛育有一女陳是知。（資料圖片/YouTube截圖）

吳君如亮相由好友鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問。訪問中，除了提及吳君如童年﹑入行經過﹑拍過的劇集﹑電影和綜藝節目外，亦談及陳可辛（Peter）。

Do姐問到2人相識經過，吳君如表示是在電影節：「佢當年報名參賽，我報《四面夏娃》，佢報《甜蜜蜜》，電影同期上映，畀佢打敗咗，啲獎畀佢橫掃。

當年我哋去唔同影展，去咗新加坡，影展裏大家傾多咗偈，後來喺某場合遇到佢，就係我哋手機型號一樣，跟住我手機冇電，問佢借嚿電，借咗後我交我嚿電池畀佢，借嚟充電，之後我哋交換電話號碼，佢打畀我話約睇戲同還電池。」

Do姐問2人怎樣維持關係？是否連吳君如本人估不到可維持多年？吳君如說：「我都估唔到，因為我哋性格好強，我哋做呢行，我都怕畀人指指點點，大家都有主見，我覺得其實就住講，佢好鍾意問你意見，但問完後，我就要好小心咁樣，如果意見唔同，佢又好唔開心，因為大家都做呢行，其實我覺得都幾攰，佢有自己睇法及團隊。

（佢喺你𠵱家工作崗位上幫唔幫到你？）幫到，佢好叻計數，由製片開始，叫我呢啲唔好拍﹑cut咗佢，劇情會有不足，佢可以補我不足。」

問到陳可辛是否浪漫男人，吳君如說：「佢係嗰種乜都唔抌嘅人，就連張爛紙及戲飛都唔抌，佢有一日好浪漫好似哄我開心，喺西裝袋攞張我哋第一次睇戲嘅飛出嚟。（你浪漫？）我覺得一向浪漫，佢每日都洗頭，佢頭髮又長，我以為佢實洗頭，我喺洗頭水側邊放小禮物，真係講粗口，佢嗰日咁啱唔洗頭，唔洗頭都唔緊要，佢會揸車喇啩﹗我喺車上個Brake隔籬擺咗小禮物，佢居然睇唔到，有嚿嘢喺度都睇唔到，真係唔work，有時我會滿心歡喜，問佢今日我送畀你嘅禮物得唔得意，佢話『咩嘢？』真係激死，不過佢都佢有浪漫方式，𠵱家我將浪漫舉動轉向畀個女。」

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（即時娛樂）