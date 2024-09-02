鄧小巧見偶像林宥嘉時表現失態 讚Yoga歌聲悅耳感動人心 (17:58)

鄧小巧日前到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》錄音訪問，宣傳由林宥嘉（Yoga）寫給她的新歌《神愛世人》，鄧小巧在節目中透露Yoga驚喜贈歌經過，直言感覺像中頭獎。

鄧小巧去年宣傳歌曲《瀟灑》時，曾透露恨和Yoga合作，希望可以唱到對方寫的歌，報道出街後，Yoga粉絲將這則新聞傳給Yoga，鄧小巧表示：「Yoga上網搵我嘅資料，又聽我啲歌，可能咁樣對我產生印象；我冇個人邀請佢，同佢亦冇交情，有日公司收到個電話，話林宥嘉寫咗首歌畀我，大家都好愕然。」

鄧小巧續說：「最神奇嘅係，我冇聯絡過佢，但佢靜雞雞已經寫好咗首歌，佢話係割愛畀我，同埋佢有同林家謙（監製）講過寫畀我，會問我係咩狀態，又會喺歌詞下面留言，暗地裏做咗好多嘢，然後畀驚喜我，我覺得我有啲似中頭獎。」

為了答謝Yoga，鄧小巧3月飛台灣拜訪Yoga，她笑言：「我見到佢就變成鵪鶉咁，未坐低就已經送禮物畀佢，但大家傾咗好多偈。」鄧小巧自爆去年見偶像時表現失態，「我一見到佢就話『4年前睇你演唱會我未結婚，但𠵱家我結咗婚喇』，講完嗰刻已經想打自己，結唔結婚關人鬼事咩，但因為太鍾意佢，好想同佢講嘢，佢好有家教同好有禮物話『恭喜、恭喜』！」

問鄧小巧為何如此喜愛Yoga？她表示Yoga最吸引她的地方是聲音悅耳：「佢音色好靚，用聲嘅方法好動人，唔單止慢歌，唱快歌都好有爆炸力，同埋佢台風好好睇，企喺度唱歌唔郁都咁好睇。」

（即時娛樂）