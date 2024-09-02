吳君如親揭當年因人工低 而決定離開無綫：只加50元 (18:35)

吳君如和MC張天賦主演的電影《我談的那場戀愛》快將上映，吳君如接受好友鄭裕玲（Do姐）邀請，亮相Do姐主持的YouTube節目《The Do Show》。2人雖然相識多年，但從未在電視台合作拍劇，反而在影壇合作拍過2部電影。君如表示在無綫只拍過5部劇集，包括《鹿鼎記》﹑《鬥氣一族》﹑《錯體姻緣》及《儂本多情》等，同時君如當年有份演出《歡樂今宵》演趣劇，她在節目內分享當年在電視台工作經歷。

君如由離開電視台轉戰影壇後，拍過多部電影，並曾奪金馬獎影后和金像獎影后，影壇成績斐然，Do姐問君如為何當年離巢加入影圈？君如坦言：「人工低。」

Do姐指君如為人懂得計算兼相當聰明，君如說：「我係誤打誤撞，因為真係好嬲嘛，加人工嗰度。（太少了？）係呀，加人工係每個月加多你50元，咁你做唔做呢？同埋你做嘅嘢，你預計唔到，好似喺個大海畀啲監製去揀，雖然拍戲都係咁，但我諗拍戲，我嘅錢，衰極都...（當時你不怕嗎？當時有知名度？）有知名度，我唔驚，𠵱家講番，唔係唱佢，係個事實，因為佢個system係咁，佢個system就係，我畀咗知名度你，你自己出去拍廣告﹑你去拍戲嘅係你嘅，我哋（指公司）係冇得益...當時我都有質疑自己：『吓﹗死喇，我真係值咁少錢？』，你留我，但我500元一個騷，只加50元，（不情願？）唔制，但我好positive，當時已接戲，但可隨時停㗎嘛，我覺得冇理由咁差，所以我係見步行步，唔係精於計算。」

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（即時娛樂）